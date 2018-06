Agencia

MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México rechazó la petición de Andrés Manuel López Obrador para utilizar la plancha del Zócalo para su cierre de campaña presidencial el próximo miércoles 27 de junio.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que mañana insistirán en su solicitud para poder llevar a cabo el último mitin en la Plaza de la Constitución.

También te puede interesar: ¡Sigue la violencia! En 12 horas matan a cuatro políticos

Luego de un mitin en Tecámac, Estado de México, López Obrador aseguró que en caso de que continúe la negativa, buscarán una alternativa.

“Están queriendo negarnos el Zócalo, pero ya estamos buscando la alternativa, esto es para el cierre de campaña, porque ya se hizo la solicitud y contestaron que no daban el permiso, pero vamos a esperar.

“Lo vamos a resolver, mañana se decide, vamos a ver si no cambian de parecer las autoridades, porque hicimos la solicitud con mucha anticipación, desde hace un mes se hizo, entonces contestaron que no, pero vamos a ver mañana, se va a insistir y si no buscamos otra alternativa”, explicó.

“Están queriendo negarnos el Zócalo, pero ya estamos buscando la alternativa, esto es para el cierre de campaña''...

El miércoles pasado, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, confirmó que instalarán pantallas gigantes en el Zócalo para transmitir diversos partidos del Mundial de Futbol.

López Obrador rechazó hacer un llamado a Amieva o a alguna otra autoridad del gobierno capitalino para reconsiderar su decisión.

“No queremos pleitos, es amor y paz, la gente ya sabe que se va a llevar a cabo en México el cambio, y que tenemos que tener paciencia porque están un poco irritados, molestos nuestros adversarios, pero se les va a ir quitando poco a poco”, aseguró.

Con información del portal de noticias Milenio.