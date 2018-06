Barrales clarifica que va por priistas y su voto útil.

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-La candidata del PAN, PRD y MC a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Alejandra Barrales, clarificó que no se uniría al PRI ni permitiría su ingreso a la coalición que ella encabeza.

Barrales señaló “… yo por eso no busco el apoyo del PRI, yo busco el voto útil de los simpatizantes del PRI que saben que su voto no va a incidir en el rumbo de esta ciudad, si no le dan un destino útil y el único destino útil que puede tener su voto es este proyecto”.

Medios de comunicación que se dieron cita para cubrir el plan de transparencia que aplicaría en caso de ganar le preguntaron si se uniría a la campaña de Mikel Arriola, su contrincante del PRI, y la perredista comentó “Es un contrasentido, la gente se suma a quien tiene posibilidad de ganar una contienda y en este momento esa soy yo”.

Horas antes, se dio a conocer que Barrales había declarado que estaría dispuesta a sumar al PRI a su campaña, siempre y cuando Mikel Arriola declinara a favor de ella, de ahí la precisión respecto a que no busca al partido sino el voto útil de los militantes del tricolor que no están convencidos de Claudia Sheinbaum.

“Yo no creo en los frentes en contra de personas o de partidos, yo creo en los frentes para sacar adelantar un proyecto”, declaró al término de la carrera “Corredores al Frente”.

Luego de correr 5 kilómetros en el parque “La Mexicana”, la abanderada de “Por la CDMX al Frente”, subrayó que no busca el apoyo del PRI pero sí hace un llamado a los simpatizantes de ese partido al voto útil, informó Excélsior.

“Sus simpatizantes saben que su voto no va a incidir en el rumbo de esta ciudad si no le dan un destino útil y el único destino útil que puede tener el voto de los priistas y de los otros partidos que no podrán llegar al final de la contienda, es con nosotros”, indicó.