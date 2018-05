Agencia

Ciudad de México.- Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, aseguró que fue su equipo de campaña quien editó las portadas de la revista Proceso.

Antes de iniciar un evento en Colima, el frentista explicó que nunca tuvo como intención engañar a ninguna persona, al eliminar la frase “El frente de Anaya también recluta fichas negras” de la portada de la revista; su objetivo – explicó– era evidenciar al candidato de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade, de ‘Todos Por México’, informa el portal Sin Embargo.

“No, esa no era mi intención en absoluto. Lo que quería mostrar es que también había portadas de ellos. Yo pedí las fotografías y fue así como me las pusieron. [Fue] mi equipo y sin afán de engañar a nadie”, dijo el panista.

También te puede interesar: Senador asegura que 'El Bronco' falsificó 19 mil firmas

Asimismo, aseguró que es real la historia que relató en el debate sobre la deportación de Ana Laura de Estados Unidos a México, y donde inclusó presento el supuesto costal que le dieron a la mujer para que empacara sus pertenencias.

“Todas las semanas están llegando los aviones a la Ciudad de México, se lo pueden preguntar a ellos [los inmigrantes], llegan nuestros paisanos esposados de pies y manos hasta cinco minutos antes de que aterrice el avión, y efectivamente en esos costales son los que ellos ponen sus pertenencias”, subrayó.

Durante el debate del pasado 20 de mayo, el candidato de “Por México al Frente” presentó un portada editada de la revista Proceso para evitar que saliera el cintillo de acusaciones en su contra durante la transmisión del segundo debate presidencial.

Andrés Manuel López Obrador mostró la última portada del semanario en la que acusan a Ricardo Anaya de tener “turbios ingresos” junto con su esposa Carolina Martínez Franco, esto después de que el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), señalara que uno de los hijos del tabasqueño estudiaron en España.

“Ricky Riquín Canallín, este no tiene nada que ver lo de mi hijo, con que tú hayas mantenido a tu familia en Atlanta. A ver si me da tiempo de mostrarles la casa, bueno, me va dar tiempo de donde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso lo denuncian por corrupción”, dijo Obrador.

En respuesta, el panista buscó entre sus laminas que tenía preparadas para el encuentro y enseñó una con otras dos portadas de la revista sin decir palabra porque ya se le había agotado el tiempo de contraatacar.