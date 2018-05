Agencia

DURANDO, DGO.- El aspirante independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón dio a conocer que demandará al Instituto Nacional Electoral (INE) porque ha denigrado su posibilidad de competencia y no dice la verdad.

También advirtió que si gana, lo primero que haría como titular del Ejecutivo federal será igualar el peso con el dólar, jubilar a Andrés Manuel López Obrador y hacer sonreír a Ricardo Anaya.

“A la mejor igualaríamos el peso al dólar, a la mejor jubilamos a Andrés Manuel para que ya no regrese en 2024, a la mejor hacemos sonreír Anaya, a la mejor el PRI ya no existe, a la mejor los mexicanos agarran la pala para la talacha y nos ponemos a jalar todos juntos”, expresó a reporteros.

Tras una cabalgata con ganaderos y hombres del campo en la Joya, Durango, en la que unos mil jinetes lo acompañaron, adelantó que irá ante las instancias correspondientes para demandar al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nosotros no triangulamos nada. La ley dice que una empresa no puede aportar a una campaña, y los que aportaron a mi campaña son dueños directamente, eso no es triangular, no estamos triangulando nada, es dinero privado, es nuestro. ¿Por qué no fiscalizan al PRI, al PAN y a Morena que les dan dinero público?”, cuestionó.

Refirió que los consejeros no le hacen nada a los otros candidatos porque su cargo depende de ellos, “porque los consejeros son puestos por los partidos políticos y están siendo presionados y yo les voy a demostrar que no tienen razón”.

Al recordar al general Francisco Villa, quien fuera considerado un caudillo de la Revolución, "El Bronco" dijo que lo admira porque cambió su vida por una vida que le dio a su país, y él no fue un bandido.

Rodríguez Calderón dijo que la gente de Durango le ha manifestado que no tiene atención en el servicio médico, que en muchas comunidades no hay agua potable, que falta el empleo y hay desatención del campo, porque solo se beneficia a unos cuantos.

El candidato independiente señaló que se puede potenciar el campo y la ganadería en Durango, y en todo el país, si cambiamos la ley de coordinación fiscal, 50 por ciento la federación y 50 los estados, que los municipios y estados tengan los recursos.