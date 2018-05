Diego Luna 'podría' dar su voto a AMLO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Luna dijo tener muchas diferencias con los candidatos presidenciales, pero confirmó que su voto será por Andrés Manuel López Obrador, abanderado de Morena.

Durante la entrevista radiofónica con Javier Poza, el actor habló sobre su percepción en las actuales elecciones de México, indicando que se encuentra confundido, "me queda claro que voy a acabar votando por el menos peor, no hay nadie ahí, que me represente".

Asimismo, el también productor desacredito la forma de cómo se realizan los debates con los candidatos, "Los debates ahora son, uno descalificando al otro, este diciendo lo mismo que llevan diciendo sin profundidad sin explicar el cómo lo van a hacer".

Estas elecciones son donde la ciudadanía tiene una responsabilidad mayor, en el primer debate, Diego Luna en Twitter “hoy votaría con los ojos cerrados por quien me explique claramente no con palabras huecas y discursos rancios como los del debate, cómo chingados van a hacer para que nunca más suceda lo que a estos tres jóvenes”, aludiendo al lamentable hecho de los estudiantes de cine asesinados en Jalisco.

Explicó que no anularía su voto, el cual será por el candidato de Morena, "No es la persona (…) tengo muchas diferencias, pero sin duda, voy a tener que votar por alguien, no voy anular mi voto, entonces probablemente vote por él" dijo.

Desde su perspectiva votará por el menos peor, y es que insistió que no hay nadie que lo represente, o que la ideología de algún candidato le parezca interesante y esto es por todas esas alianzas que tienen pues pareciera que no hay convicción, “no hay puntos de vista claros, todo es conciliable y veo a esos partidos que su ideología era con la izquierda y que uno está con el PAN y otro más está con el PES y entonces es difícil de entender”, dijo Diego.

El actor que actualmente continúa con la puesta en escena “Privacidad”, dijo que los debates son todo un fiasco “son de risa loca, porque ninguno de ellos te responde el cómo”

Sin embargo, insistió que lo único que lo tiene convencido es que el PRI no debe ganar porque el país ahora, está tocando fondo en violencia e impunidad, hay falta de oportunidades, el país mismo se está desmembrando, lamentó.

“Yo ya no quiero vivir en un país que esté acostumbrado a la violencia, donde se ha normalizado en que las noticias son cada vez más sangrientas como lo que pasó en Guadalajara y que al día siguiente la historia de todos siguió, la historia del niño que estaba cerca de un camión incendiado… hoy solo vemos estadísticas”, Diego Luna.