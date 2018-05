Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición de 'Todos por México', presentó su libro El México que merecemos en el que expone las propuestas de Gobierno y las formas en que llevará a cabo las acciones para garantizar un Estado de derecho que erradique la inseguridad, la corrupción y la pobreza extrema.

"Un México en donde el Estado de derecho sea un estado vigente (...) en donde no tengamos miedo frente a la inseguridad, un México en donde no tengamos ya razón de expresar esta molestia por la corrupción porque la hubiéramos desterrado ya de la política y un México en donde no vivamos con la frustración de una pobreza que no hemos podido combatir", explicó Meade al resumir los puntos principales de su libro este jueves, publicó el portal El Financiero.

En el tema sobre el combate a la corrupción, el candidato de 'Todos por México' consideró que las medidas fundamentales son dotar de autonomía a los ministerios públicos, pasar de una declaración patrimonial a una auditoría de congruencia patrimonial, leyes que permitan de forma más sencilla recuperar lo robado y tener gobiernos abiertos y transparentes.

“No gobernaré a lado de la corrupción y de los intereses mezquinos, esos que privilegian el bien personal a costa del interés nacional”.

Meade Kuribreña indicó que en su libro reconoce que México es un país desigual y consideró importante evaluar las políticas públicas que han aplicado países desarrollados para implementarlas en nuestro territorio.

El presidenciable anunció que donará las ganancias del libro a dos organizaciones no gubernamentales: 'La Casa de la Amistad' y 'Fraternidad sin Fronteras'.

Graciela Teruel y Gabriel Guerra, presentadores del libro, coincidieron en que el contenido de éste no sólo marca las propuestas de Meade, sino también explica las formas en las que las llevará a cabo.

El pasado 7 de mayo tras su intervención en el programa televisivo Tercer Grado, anunció la publicación de su libro, sin embargo, al ser cuestionado por el título, el presidenciable dijo no recordar el nombre. Esto generó críticas y bromas en redes sociales.

Posteriormente mostró la fotografía de un ejemplar desde su cuenta de Twitter con el mensaje “Ya me acordé”.