CIUDAD DE MÉXICO.- “Ricardo Anaya llegó a Enrique Peña Nieto gracias a que le pidió a un grupo de empresarios que intercedieran por él para que lo escuchara y apoyara en su candidatura, es la única manera con la que pudo lograrlo”, argumentó Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México.

De acuerdo con el portal Milenio Noticias, luego de un mitin en Zongolica, Veracruz, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó que el panista hizo esta petición durante una reunión que se llevó a cabo "hace un mes, mes y medio".

López Obrador dijo que en ese encuentro participaron Germán Larrea, director de Grupo México; Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal; Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala; Alejandro Ramírez, director Cinépolis, Claudio X. Gónzalez Laporte, presidente de Kimberly Clark de México, así como Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox.

"Se reunieron hace un mes en la casa de uno de ellos y fue lo mismo, le dijeron (a Anaya) que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Peña, porque eso tenía molesto a Peña y que por eso no se hacía el acuerdo, y entonces Anaya les dijo en esa reunión que lo ayudaran.

"Anaya les pidió ayuda a este grupo, que le ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y apoyándolo", afirmó.

De acuerdo con el abanderado presidencial de Morena, PT y PES, durante esa reunión, los empresarios "tomaron el acuerdo de que iban a ver a Peña y de apoyar a Anaya".

López Obrador le pidió al candidato presidencial del Frente confirmar este encuentro, pues, aseveró, lo dicho por Anaya ante los banqueros el viernes pasado no sería la primera vez.

López Obrador coincidió en esta acusación con Javier Lozano, vocero de José Antonio Meade, quien por la mañana durante una entrevista radiofónica reconoció "presiones" del sector empresarial para que declinara Meade y Margarita Zavala a favor de Anaya.

