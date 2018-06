¡AMLO SIGUE ABARROTANDO EVENTOS AQUI EN TIKUL Y CHATEUMAL, UN EXITO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN!

Agencia

MÉXICO.- El candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", difundió hoy ante sus seguidores su propuesta económica que se basa en disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento en todo el país, y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Rodríguez Calderón afirmó en un video que subió a sus redes sociales en Twitter y Facebook que la disminución del IVA es en todo México, no por zonas, ya que no hay mexicanos de primera ni de segunda, no puede haber desigualdades, y sobre el ISR explicó que su plan busca que la gente traiga más dinero en la bolsa, y no que los recursos vayan a la bolsa de los políticos.

La propuesta es bajar el ISR del 35 al 30 por ciento en una primera etapa y luego del 30 al 25 por ciento en una segunda etapa, indicó el gobernador de Nuevo León con licencia, quien añadió que de ganar la contienda electoral del próximo 1 de julio, también trabajaría para reducir el tamaño del gobierno y reduciría las delegaciones de las dependencias federales.

Las atribuciones y facultades que hoy tiene esas delegaciones de dependencias federales, detalló, pasarían a jurisdicción de los estados y municipios, cuyas autoridades se haría cargo de aplicarlas.

A través de su cuenta en Twitter, el gobernador de Nuevo León con licencia y único candidato independiente a la Presidencia de México ofreció que también impulsaría elevar el salario a 335 pesos diarios, no a los 100 que dicen o proponen la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), al igual que otros candidatos a la Presidencia de la República.

