MÉXICO.- El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que su propuesta de mochar manos a los funcionarios corruptos va por buen camino, pero ahora habría que agregar “los azotes” como pena a los secuestradores.

“Los azotes son necesarios para los delincuentes, por ejemplo, el que se roba a un niño, ¿qué le hacemos? Si un niño lo roban, lo secuestran o lo desaparecen, ¿qué le debemos de hacer a ese delincuente: perdonarlo, agarrarlo y sujetarlo a la ley tradicional cuando a lo mejor a ese niño lo utilizan para vender los órganos? Yo tengo que decirle a los mexicanos que yo actuaré con dureza en ese sentido”, dijo al término de una reunión con los consejeros de BBVA Bancomer.

Afirmó que la sociedad está deseosa de que se aplique la ley para resolver la corrupción y que, por ello, seguirá insistiendo en que el país tenga sanciones más estrictas.

Durante la reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, El Bronco dijo que la corrupción ya se hizo costumbre en el gobierno, por lo que México “necesita a los valientes y no a los mansitos” para salir adelante y combatir ese cáncer que “es la causa de todos los problemas”.

Luego de plantear su propuesta de mocharle la mano a los políticos corruptos y ante la poca participación de los empresarios y banqueros, el independiente afirmó que es necesario que los mexicanos se atrevan a “cambiar la historia del país”.

“Sé que ustedes no van a levantar la mano, pero les pregunto: ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esta propuesta? Levántenla, que no les dé pena, levántenla chinga, put... si no se atreven entonces cómo vamos a vencer la pobreza y cómo vamos a vencer la corrupción, yo necesito a los valientes, no a los mansitos”, señaló.

En entrevista, Rodríguez Calderón apuntó que los empresarios y banqueros “siempre han sido gente seria”, pero es el sector que más debe aplicarse, porque de ellos depende gran parte del financiamiento del país.

“Yo me llevo bien con ellos, ellos son así, gente seria y reflexiva, pero les piqué la cresta, les dije abusados, ellos son los que más tienen que aplicarse en este país porque de ellos depende el financiamiento de muchas empresas y muchos negocios; el dólar va hacia arriba, evidentemente es una condición de la inestabilidad que puede provocar una elección y que eso generaría problemas para todo México“, explicó.

