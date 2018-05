Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Leticia Calderón es candidata a senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por la Ciudad de México.

La primera actriz que protagonizó en 1997 junto a Fernando Colunga la telenovela “Esmeralda”, compartió en su cuenta de Twitter la fotografía de un promocional que circula en camiones de la capital del país, donde invitó a sus seguidores a que le sugirieran propuestas, informa el portal SDP Noticias.

"Una maravillosa plataforma para ayudar y apoyar las propuestas que beneficien a muchas personas. Necesito tu propuesta", escribió la artista.

Algunas de las propuestas que incluyeron son la de reducir a la mitad su salario, y las prestaciones superiores a la ley, no permitir más de un año en la fecha de caducidad en los alimentos u ofrecer trabajo a personas de 40 años o más.

Sin embargo, también le llovieron críticas por su decisión de sumarse a la contienda política en la capital de la mano del PVEM.

Calderón como otros de sus compañeros del medio, decidió unirse a una candidatura para las próximas elecciones.

El actor y empresario Sergio Mayer asegura que no teme que lo hayan postulado a una diputación en Morena para atraer votos, "en menos de mes y medio ha habido un cambio radical, la gente se acerca a contarnos qué le preocupa y poco a poco hemos hecho compromisos con ellos", apunta. "Además, el partido no me buscó, yo participé de un concurso y me sometí a pruebas para ver si era una opción. Yo busqué a Morena", añadió para The HuffPost.

De acuerdo con Animal Político, el 58% de los mexicanos desaprueba que haya candidatos provenientes de la farándula. A pesar de eso, las próximas elecciones serán las que cuenten con una mayor participación de personas llegadas del espectáculo, un total de 15 actores, cantantes y deportistas contenderán a puestos de elección popular.