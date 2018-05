Agencia

Ciudad de México.-Margarita Zavala renunció a la candidatura independiente a la presidencia de la República, en un adelanto del programa Tercer Grado, en Foro TV, en el que estuvo como invitada, la ex panista aseguró que se bajaría de la contienda electoral.

Días antes, el equipo de la candidata había explicado que tenían problemas de financiamiento.

“Por eso he decidido y aprovecho aquí para decirle a los ciudadanos que retiro mi candidatura de la contienda por un principio de congruencia, de honestidad política y para dejar en libertad a quienes generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda”, aseguró.

Margarita Zavala renuncia a su candidatura. No te lo pierdas esta noche, #MargaritaEnTercerGrado https://t.co/thfZ8K4wiJ pic.twitter.com/iMLK4NU8yb

— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 16 de mayo de 2018

Margarita Zavala en Tercer Grado

Los motivos del fin de su candidatura serán explicados la noche de este miércoles en el programa Tercer Grado, transmitido por Televisa a las 23:00 horas, de acuerdo con el periodista Joaquín López Dóriga.

El programa se transmitirá, entonces, a las 23:00 horas, a través de Las Estrellas y las plataformas digitales de Noticieros Televisa.

Oferta de Ricardo Anaya

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, de inmediato envió un mensaje en apoyo para Margarita Zavala, tras su renuncia

. @Mzavalagc, mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su equipo, todo mi reconocimiento. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 16 de mayo de 2018

El día de ayer, llamó a Margarita Zavala a ver hacia adelante para construir un proyecto político en común, de acuerdo con el diario Reforma.

Durante su intervención en la Reunión Nacional de Consejero Regionales de BBVA Bancomer, Anaya también hizo un llamado al voto útil de quienes hoy tienen la intención de hacerlo por Morena.

El candidato por la coalición Por México al Frente dijo que tiene en excelente concepto a Margarita Zavala y se dijo dispuesto a buscarla.

"La aprecio y me encantaría que pudiéramos hacer equipo en este momento y, si no, en algún otro momento, estoy no sólo abierto, sino en la mejor disposición”, dijo Anaya.

“Lamento mucho que haya sucedido (su renuncia al PAN). En este momento, por la gravedad de la circunstancia que estamos viviendo, necesitamos ver hacia adelante, después volteamos a ver para atrás y vemos qué pudimos haber hecho”, comentó Anaya.

El panista consideró que esta elección no es una competencia entre dos personas, sino entre dos proyectos. Además de que dijo que a México no le irá bien si la elección del 1 de julio la gana López Obrador.

“Lo que tenemos que hacer es, con enorme apertura, ver hacia adelante y trabajar para ganar la elección, yo espero que todos tengamos esa disposición particularmente me estoy refiriendo al caso mío y por supuesto también de Margarita”, dijo Anaya.

Margarita en Coparmex

Cuando estaba por terminar su mensaje en el foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la candidata presidencial independiente Margarita Zavala interrumpió su discurso ante empresarios por la alerta sísmica que obligó a los presentes a salir de un hotel en la Avenida Juárez.

Previo a la interrupción, la candidata destacó que la reforma educativa requiere el acompañamiento del Estado a los maestros con mayor capacitación y la mejora en la infraestructura educativa.