CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, candidato independiente a la Presidencia de México, manifestó este lunes que el modelo de escuelas militarizadas generan valores y disciplina a quienes ahí estudian.

De acuerdo con El Financiero, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, calificó de “desafortunada y tendenciosa” la declaración hecha por Martín Pérez, director de Red por los Derechos de la Infancia en México, ya que éste aseguró que el promover instituciones militarizadas no es coherente con los derechos humanos.

“Los militares tienen expertos en muchas materias, el Colegio Militar ha formado excelentes especialistas, hoy un médico militar tiene un gran prestigio. El mexicano respeta más al ejército que a la SNTE o al CNTE”, afirmó.

Rodríguez Calderón declaró que actualmente este modelo brinda educación a más de mil 500 jóvenes en situación de riesgo que habitan zonas vulnerables; además de que cursan la preparatoria con alimentos y uniforme sin ningún costo.

“Pregunten a esos mil 500 alumnos si se les ha violado sus derechos humanos. Quiero hacerle un llamado a estas organizaciones que se den una vuelta a Nuevo León”, dijo el candidato independiente a la Presidencia.

Durante su conferencia, ‘El Bronco’ puntualizó que pese a no ser invitado para firmar este lunes los nueve compromisos del movimiento México por la Niñez, que promueven organizaciones de la sociedad civil, él siempre se comprometerá con los infantes.

“Dice la Unicef que en México 3.6 millones de niños son explotados laboralmente, ¿A ellos quién los defiende? ¿Qué están haciendo las organizaciones no gubernamentales por ellos?, ¿por qué nadie habla de ellos? Porque no votan".

“Hoy no me invitaron a firmar un acuerdo por la niñez, no necesitamos salir en la foto para asumir ese compromiso con la niñez como ya lo hicimos en Nuevo León el 17 de abril en compañía de mi esposa, frente a 300 organizaciones de la sociedad civil”, subrayó.

‘El Bronco’ indicó que durante su administración como gobernador de Nuevo León, en los 51 municipios del estado, se instaló el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el cual es el primer compromiso suscrito del movimiento México por la Niñez.

El gobernador con licencia de Nuevo León comentó que, después de hacer público su número telefónico, ha recibido 250 mil mensajes de Whatsapp y aseguró que el 80 por ciento de estos son positivos y de apoyo.