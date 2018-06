Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Ferriz de Con se suma al ‘Frente’ de Anaya, y lo hace público a 27 días de la elección presidencial.

"No quiero a AMLO... no quiero a Meade... me queda Ricardo Anaya, ya no hay tiempo que perder, ya no hay una vuelta atrás", reflexionó el comunicador, de acuerdo con Aristegui Noticias.

El periodista Pedro Ferriz, quien intentó ser candidato independiente, llamó a votar por el candidato del Frente, Ricardo Anaya, a 27 días de la elección presidencial.

También te puede interesar: Están queriendo negarnos el Zócalo para el cierre: AMLO

“Pienso que debemos votar por él (Ricardo Anaya) si es que queremos salvar el curso de este país. Estamos por terminar un sexenio devastador, otros seis años de lo mismo o peor serían catastróficos para México.

“Yo le voy a dar la oportunidad a Ricardo. No busco nada, nada… si hay alguien que hoy está dudando por dónde irse, no nos equivoquemos: (Anaya) es la mejor opción o la menos mala, ya no hay tiempo de jugar. No AMLO, no Meade, sí Ricardo, eso es lo que concluyo, sé que tendré muchas críticas, pero no me importa”, finalizó.

En efecto, el comentario más votado en su cuenta de Facebook es el siguiente: “Pedro siempre tuve cierta admiración hacia tu persona pero hoy dejo d seguirte!!!!. Q pena d verdad, bien dicen q a los humanos se nos olvidan las cosas”.

No obstante, el segundo más votado es: “Haz caso omiso de los Chairos bots, yo también con Anaya por el bien de México, porque quiero un México, seguro,en paz y próspero”.

La coalición Por México al Frente se congratuló con el exaspirante a una candidatura independiente por hacer pública su intención de votar por el abanderado de dicha alianza, Ricardo Anaya.

En un comunicado, manifestó lo siguiente:

Da Coalición Por México al Frente bienvenida al periodista y ex aspirante a la candidatura presidencial Pedro Ferriz

Reconoce su liderazgo entre la opinión pública y su experiencia como precandidato presidencial y analista de la cotidianidad de la sociedad mexicana.

La Coalición Por México al Frente da la bienvenida al periodista Pedro Ferriz de Con y agradece hacer pública su intención de votar por Ricardo Anaya.

Sus reflexiones en torno a la candidatura de Ricardo Anaya son muy valiosas, sobre todo en medio de las definiciones que los ciudadanos tomarán en los próximos días, orientadas al voto útil.

El Frente reconoce a Pedro Ferriz como un líder de opinión que se caracteriza por sus reflexiones a fondo, su claridad y objetividad.