Firma de Convenio de Colaboración con el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Ciudad de México.- Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, hizo un llamado a todos candidatos a “resistir” y bajo ninguna circunstancia doblarse ante las amenazas del crimen organizado. Señaló también que la Secretaría de Gobernación no se ha puesto en contacto con su equipo para ofrecer la seguridad ofrecida a los aspirantes, “no van a encontrar obstáculo de mi parte”.

“El llamado es a que debemos resistir con firmeza, bajo ninguna circunstancia doblarnos ante las amenazas del crimen organizado, lo que necesitamos es seguir actuando con firmeza, con patriotismo, con valentía para transformar a nuestro país”, expresó, según el portal Milenio.com.

Luego de que la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, reconoció que “manos criminales” son las que deciden qué candidatos deben estar en las boletas, Anaya consideró que la violencia está fuera del control.

En entrevista al llegar al aeropuerto de Los Cabos, donde encabezará un mitin como parte de los cierres de campaña, el aspirante frentista recordó que van más de 100 candidatos asesinados en este proceso electoral.

“Es una realidad que la violencia está absolutamente fuera de control en el país, en este momento van más de cien políticos asesinados en este proceso electoral, este mes que acaba de terminar vuelve a ser el mes más violento en los últimos 20 años en nuestro país”, indicó.

Asimismo, mencionó que esta violencia, “ya es absolutamente insostenible, necesitamos un cambio profundo y yo estoy convencido de que con el triunfo de nuestra coalición vamos a caminar con firmeza para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro país”.

Al preguntarle sobre la seguridad que ofreció la Secretaría de Gobernación a los candidatos a la Presidencia, aunque no lo hayan solicitado, comentó que hasta el momento, nadie de la dependencia que encabeza Alfonso Navarrete Prida se ha acercado a su equipo de campaña.

“No, no me han buscado, y yo le reitero al gobierno que no sólo es darle seguridad a los candidatos y candidatas, se trata de darle seguridad a la gente”, añadió.