Conoce por qué es imposible borrar el marcador electoral del INE

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, negó que hubiera hecho algo ilegal para obtener su candidatura y advirtió que su grupo de abogados ya respondieron legalmente al INE, y que pagará la multa con dinero de su bolsillo, aunque dejó en claro su desacuerdo.

Luego de una convivencia con jóvenes con quienes disfrutó de una carne asada, "El Bronco" explicó que aceptó la multa porque no tiene otra alternativa, pero insistió en que “me parece injusta, no estoy de acuerdo, vamos a acudir a las instancias interamericanas de derechos humanos para demostrar que tenemos la razón”.

Al cuestionamiento de que dirá a los empresarios que lo ayudaron y que por ello podrían estar en problemas legales, el aspirante sin partido sostuvo que ninguno de ellos está en un dilema legal, pues “todos tienen la razón jurídica y lo vamos a demostrar. No hicimos nada ilegal”.

Sobre el dinero que aportó a su campaña, "El Bronco" manifestó que “yo aporté a mi campaña, es mi campaña. Enrique Torres, que es empresario, quiso sacar dinero de su empresa y ponerla en su cuenta personal y aportarlo a mi campaña eso no es ilegal. Vamos a demostrar que es legal”.

Reiteró que ese es su dinero y “nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer con mi dinero, es dinero privado, no es dinero público, voy acatar la resolución.

Según el aspirante presidencial el Tribunal Electoral federal no le está diciendo que cometió un delito, “me está sancionando y voy a pagar la multa, la voy a pagar con mi dinero, aquí traigo y yo lo gastaré por este país, no he cometido un delito”.

En la convivencia, Rodríguez Calderón dijo a los jóvenes que tomen las decisiones que quieran, pero que si quieren seguir dándole dinero a los partidos, que voten por los partidos, y que si quieren liberarlo de los partidos que voten por él.

También les puso en claro que en su gobierno contratará a los mejores, porque el presidente no lo tiene que saber todo, pues se requiere es un gran equipo que tenga méritos y muchos de ellos serán los empresarios más preparados y cada quien en su tema, como es el caso de los sistemas de salud.