Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que se diera a conocer la noticia de que Margarita Zavala, ahora ex aspirante a la Presidencia de México renunció a su candidatura; Susana Pedroza de la Llave, colaboradora en la campaña de Zavala anunció que se unirá al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el portal El Financiero, A través de Twitter, Pedroza de la Llave expuso que al iniciar las campañas recibió una invitación para sumarse al proyecto de López Obrador; sin embargo, no aceptó ya que se había comprometido con la ex panista.

También te puede interesar: Decidió renunciar por congruencia: vocero de Margarita Zavala

"Ante la renuncia de Margarita, quien ya tenía conocimiento, acepté sumarme con AMLO", tuiteó la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM).

Después que @Mzavalagc, con quien colaboré por valores, renunció y que tomáramos la decisión de apoyar a quien quisiéramos, ya desde hace tiempo, el equipo de @lopezobrador_ me había invitado. No me fui con PRI ni Anaya no quiero lo mismo. Quiero cambio junto con @lopezobrador_