Guía Práctica #Elecciones2018: Hablemos del PREP

Redacción/SIPSE

LEONA VICARIO.- En Leona Vicario ya hay filas de ciudadanos que acudieron temprano para votar. Los funcionarios ya llegaron y están instalando las mamparas.

María del Carmen Sánchez Nava, es la Vocal Ejecutiva del Distrito 03, ubicado en Avenida Lombardo Toledano, esquina poniente, SMZA. 73, Mza. 1.

También te puede interesar: Arranca operativo de seguridad electoral

En el distrito 3 hay una sola casilla especial en el hospital General, la cual es exclusiva para médicos, enfermeras, personal administrativo, pacientes y familiares.

Luego de la redistritación hecha el año el distrito 03 comprende una fracción de Cancún, Leona Vicario y el ejido Alfredo V. Bonfil.

Cabe destacar, este cambio no implica que los electores tengan que cambiar su credencial para votar, pues en el plástico no se especifica a qué distrito pertenece el ciudadano, sólo la sección y estas no se modifican.