AMLO EN CHILPANCINGO GUERRERO VIDEO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EN VIVO

Redacción/SIPSE

PUERTO MORELOS, Quintana Roo.- Gaby Pallares, candidata a diputada federal por el Distrito 04 de la coalición "Por Quintana Roo al Frente", expuso que su campaña cada día tiene mayor aceptación ciudadana y ese apoyo voluntario de la gente hacia su persona la va a llevar al triunfo el próximo lunes uno de julio.

Con este antecedente que pone a pensar a sus adversarios políticos, Gaby Pallares acusó la presencia de una intensa campaña sucia en contra.

"En fechas recientes he sido víctima de violencia política de género. Han implementado en mi contra una grotesca campaña sucia. Una campaña mentirosa y misógina que atenta contra los valores democráticos, una campaña que le falta el respeto no solo a mí, sino a todas las mujeres que trabajamos y que nos hemos esforzado para sacar adelante a nuestras familias", afirmó la abanderada del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con un comunicado, Gaby Pallares negó contundentemente las descalificaciones que sus adversarios han difundido en contra suya y condenó enérgicamente cualquier actividad que busque hacer menos a una mujer con aspiraciones políticas.

"Las mujeres no debemos ser víctimas de injurias, ni calumnias de ese ni de ningún otro tipo. No podemos vivir en un Quintana Roo donde te denigren por el simple hecho de ser mujer", citó.

Afirmó que emprenderá acciones legales pertinentes y dejará que la justicia siga su curso.

"No me preocupo porque hablo con la seguridad que me otorga una vida de esfuerzo y trabajo duro desde muy temprana edad. Tienen miedo, saben que les voy a ganar. Sienten la presión y la única forma que conocen para hacer las cosas es mediante la calumnia. No se preocupen. La corrupción, no va a ganar", concluyó.