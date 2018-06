Redacción/SIPSE

PUERTO MORELOS.- La seguridad es un tema prioritario en mi proyecto de gobierno y una de las principales demandas de la ciudadanía, por lo que haremos uso de la tecnología para reforzar este rubro en beneficio de los portomorelenses, indicó la candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos, por la coalición Por Quintana Roo (PRI-PVEM-Panal), Laura Fernández Piña.

Al respecto, la abanderada de los partidos Revolucionario Institucional, Verde y Nueva Alianza detalló que de favorecerle el refrendo ciudadano el próximo 1 de julio se dará a la tarea de conseguir recursos para la instalación de cámaras de video vigilancia, que serán colocadas en puntos estratégicos del municipio, incluidas las carreteras.

“El establecimiento de este tipo de tecnología fortalecerá a la corporación policiaca en las tareas de vigilancia en la ciudad, ya que permitirá el monitoreo permanente de lo que ocurre en las zonas habitacionales y el registro de hechos que podrían ser de utilidad en cualquier investigación, e inclusive detectar a tiempo a sospechosos en planes de algún ilícito”, explicó.

Asimismo, Laura Fernández señaló que se continuará con la capacitación y profesionalización de los elementos de la Secretaría Municipal de la Seguridad Pública y Tránsito, para contar con una corporación más efectiva, además de que todos los uniformados deberán aprobar las pruebas de control de confianza.

Abundó que como parte de la estrategia para reforzar la seguridad, todas las calles y avenidas del municipio contarán con alumbrado público con lámparas Led. “Las cámaras y todas las acciones que emprenderemos serán un factor para poder inhibir el delito”, subrayó.

“Sé lo importante que es para las familias contar con seguridad, saber que su patrimonio, ganado con tanto esfuerzo, no corre ningún peligro; pero sobre todo, quieren la certeza de que al caminar por las calles estarán a salvo, siempre bajo una adecuada vigilancia. No les voy a fallar. No escatimaré esfuerzos para garantizar la protección de los portomorelenses”, enfatizó.