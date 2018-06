Falsas boletas y firmas

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- El Instituto Electoral de Quintana Roo desmiente el contenido del video publicado en redes sociales donde aparentemente se hace mal uso de la documentación electoral, mediante la manipulación de imágenes que buscan confundir al electorado y generar desconfianza en las instituciones electorales, lo anterior a horas de celebrarse la jornada electoral del 1 de julio donde se habrán de elegir a las y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado.

De acuerdo con un comunicado, en el video se hacen alusiones a información e imágenes que no corresponden con la documentación legitima, y que por el contrario, se exhiben boletas electorales que no corresponden a los folios numerados, al tipo de elección en este caso federal o municipal, y alteran las características de la boleta electoral.

Por ejemplo, todas las boletas electorales cuentan con un número de folio asignado que invariablemente contiene números consecutivos empezando del folio 000.001 para cada municipio que varía de acuerdo con el número de electores de cada demarcación territorial, en el video se aprecian todas las boletas electorales con el número de folio en ceros, lo que significa que fue alterado el diseño de la “boleta muestra” que fue aprobado en Sesión del Consejo General del IEQROO, para su impresión posterior.

En las boletas que muestra el video se observan sellos del Escudo Nacional de México, en el caso de la boleta electoral original para la elección de Ayuntamientos no contienen este tipo de elementos gráficos, excepto los emblemas de los partidos políticos y candidatos/as independientes en su caso.

En otra parte del video, se aprecia en una boleta de la elección federal de Diputados/as, el logotipo del Instituto Electoral de Quintana Roo, situación que no corresponde al ámbito de competencia de dicho órgano electoral, toda vez que la organización de la elección federal es competencia exclusivamente del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Ieqroo precisa los datos falsos en el video que circula en internet. (Redacción/SIPSE)

Falsas boletas y firmas

Las boletas “foliadas” con el número 000.000 no cuentan con ninguna firma, toda vez que las únicas firmas que deben contener dichas rúbricas son las definitivas y estas son firmadas por el Secretario Ejecutivo y por la Consejera Presidenta, en el video se aprecian firmas autógrafas falsas que no corresponden a las autorizadas.

Otro elemento es que los colores de las boletas falsas que se aprecian en el video no corresponden a los pantones originales de los emblemas de los partidos políticos y candidatos independientes en su caso.

En el video se hacen alusiones a información e imágenes que no corresponden con la documentación legitima. (Redacción/SIPSE)

En la imagen se aprecia un volumen de hojas al parecer en blanco y en la parte superior se observa lo que pareciera ser una boleta electoral, lo cual tiene como finalidad engañar a la ciudadanía de que se tratan de miles de boletas, lo anterior toda vez que las originales vienen pegadas en block engomados con un número no mayor a 100 boletas.

Asimismo, al margen de la boleta electoral deberá aparece una leyenda misma que si se desprende la siguiente boleta debería tener el mismo texto, detalle que no aparece como lo muestra el video.

El Instituto Electoral de Quintana Roo hace un exhorto a la ciudadanía en general y medios de comunicación a no generar especulaciones con este tipo de información falsa y equivocada, no obstante, de que se trata de actos que no corresponden al actuar de las autoridades electorales que invariablemente su fin es garantizar la celebración de elecciones transparentes y confiables.