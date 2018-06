AMLO en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León

Redacción/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo.- José Esquivel, Chak Me’ex, candidato de Por Quintana Roo al Frente a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, recorrió junto con cientos de vecinos la llamada “avenida Tecnológico” ejemplo de imposición, pues no se tomó en cuenta a la gente y a su patrimonio.

“La actual administración priista calificó dicha avenida y la fallida remodelación del parque central como obras emblemáticas, la avenida no se concluyó originando problemas de tránsito y salud para los que habitan cerca. ¿Cuándo y dónde se ha visto avenidas de un carril?”, dijeron casi en coro vecinas de esa arteria de la colonia Jesús Martínez Ross y que su construcción afectó casas humildes.

También te puede interesar: Chak Me’ex pondrá fin al abandono en las colonias

“Gobernaremos con la gente, el pueblo manda y no debe seguir siendo víctima de la imposición de obras, la gente ya no debe padecer la falta de servicio médico cuando vemos un centro de salud que no entra en funcionamiento y que está prácticamente abandonado, dijo Chak Me’ex frente al edificio ubicado en la colonia Emiliano Zapata II y en medio de la oscuridad por falta de alumbrado público.

Alertado nuevamente de que el ayuntamiento sigue amenazando a sus trabajadores y habitantes de colonias populares para obligarlos a asistir a eventos de la candidata del PRI, José Esquivel dijo en emotivo discurso ante cientos de personas que gobernará con pleno respeto a derechos de los trabajadores y que respetará la libertad de todos.

“¿Alguno de ustedes fue obligado a caminar conmigo y a venir a este mitin?”, preguntó, y la multitud le respondió con energía que no. “¿Quién debe mandar?”, “¡El pueblo!” respondieron hombres y mujeres para corear en seguida: “¡el pueblo unido jamás será vencido!”.

Chak Me’ex reiteró su compromiso con las colonias populares de escuchar siempre las peticiones de sus habitantes, de promover la participación ciudadana en la planeación de obras y la toma de decisiones.

“El próximo 1 de julio voten por un cambio con certeza, por un gobierno con visión a futuro en el que sea el pueblo el que mande y respalde nuestra gestión que pondrá freno a la corrupción con transparencia y rendición de cuentas”, dijo José Esquivel.