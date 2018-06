Estamos terminando en Las Margaritas y Comitán la gira de tres días por Chiap

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- “Hoy la sociedad es ignorada, no se le consulta, no se le toma en cuenta y es agredida cada vez que opina”, aseguró Pedro Joaquín, durante la presentación de la propuesta Cozumel Activo, al tiempo, que se comprometió caminar cada quince días por las colonias para no perder el contacto con la ciudadanía.

De acuerdo con un comunicado, el candidato a la presidencia municipal, ante la presencia de vecinos de la colonia San Miguel I, anunció la ratificación del Acuerdo San Gervasio, haciendo el compromiso de trabajar de la mano y mantener un gobierno de puertas abiertas, para que junto con las ONG´s se pueda atender y dar solución a las demandas de la comunidad.

En ese mismo sentido, dijo se buscará la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para el desarrollo municipal, y habló de una vinculación con los colegios, cámaras, sector privado y diversas organizaciones para la suma de esfuerzos en la construcción de un mejor Cozumel.

También, Pedro Joaquín mencionó que a fin de contar con un área que vincule, garantice y armonice el ejercicio de derecho fundamental a la libertad religiosa, se retomará la coordinación de asuntos religiosos, buscando la inclusión y participación de todas las denominaciones de fe.

“Como presidente municipal, visitaré cada 15 días las diferentes colonias para atender personalmente a la gente, resolver sus problemas y supervisar las acciones de gobierno”, aseguró el abanderado de la Coalición por Quintana Roo, quien también informó la creación de una Unidad de Atención para las OSC.

En la presentación de los ejes estratégicos que conforman un gobierno participativo, el aspirante a la alcandía estuvo acompañado de la candidata a Senadora por Quintana Roo, Susana Hurtado Vallejo; la candidata a Diputada Federal por el Distrito 01, Leslie Hendricks Rubio y el Secretario General de la CNOP, Jesús Rodríguez Herrera.