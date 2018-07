Stephani Blanco/ Sara Cauich/ Carlos Castillo/ Raúl Balam/ SIPSE

QUINTANA ROO.- En los primeros 20 minutos oficiales para apertura de casillas, en varias zonas de Quintana Roo se han reportado retraso y no porque no haya votantes, sino porque encargados de integrar la mesa de casillas no llegan y con el equipo incompleto no pueden abrir al servicio de los ciudadanos las urnas para que emitan su voto.

Esto pasó en el Kilómetro Cero del bulevar Kukulcán en Cancún con más de 30 minutos de retraso; en las 62 casillas de Tulum; en las dispuestas en Río Hondo y en Othon P. Blanco.

En el municipio de Tulum, en la casilla 923, cuatro de siete integrantes faltaban, mientras que los votantes yacían a la espera de pasar a la urna en su derecho de emitir su voto.