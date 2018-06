Redacción/SIPSE

KANTUNILKÍN, Q. Roo.- Amigas y amigos de Lázaro Cárdenas nuestro municipio necesita urgentemente atención en salud, señaló Trinidad García Arguelles, candidata a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas.

Esto lo he podido constatar en los recorridos que hemos hecho buscando el apoyo de los ciudadanos para que junto con un gran equipo de mujeres y hombres de todo el municipio rescatemos del abandono y rezago en las instancias municipales, señaló.

Es necesario trabajar duro como se hizo antes para que tengamos ambulancia y medicamentos sin costo, como lo hicimos cuando fui presidenta municipal, mencionó.

Nuestro municipio requiere un gobierno que alivie el dolor evitable y esto solo podrá ser posible si el 1 julio votas por el PAN, PRD y MC, tu elijes y hazlo con empatía, porque todos los que vivimos en Lázaro Cárdenas tendremos más y mejores oportunidades, #PorQuintanaRooAlFrente #TrinyPresidente.

Trinidad García visita comunidades

Hola amigos con el gusto de saludarles y comentarles que hemos recorrido gran parte del municipio, donde he constatado con mucha tristeza las problemáticas de nuestro municipio, me he dado cuenta del abandono de las actuales autoridades en la que tienen a nuestro pueblo, he recorrido y visto infraestructura, la cual se realizó en mi gestión y no ha habido desde entonces un acto más de gobierno, señaló Trinidad García Arguelles, candidata a la alcaldía de Lázaro Cárdenas, por la coalición Por Quintana Roo al Frente.

Me he comprometido con los ciudadanos, vecinos que cuando ganemos el proceso electoral me dedicaré inmediatamente a atender el tema de viviendas, proyectos productivos, empleos, apoyo al campo, médicos para las casas de salud, medicamento, seguros de gastos funerarios seguridad en todo el municipio.

Recibimos en nuestro recorrido una gran muestra de apoyo, por eso estoy segura de ganar las elecciones y por amplio margen, es en tal razón que debo y puedo hacer compromisos reales con los ciudadanos.

Nuestro municipio cuenta con muchas bellezas naturales las cuales les daremos la promoción necesaria para que lo visiten más turistas, fortaleciendo con esto la imagen de nuestro municipio y su economía.

Día con día sumamos más voluntades que quieren y saben que lograremos un municipio con mejores servicios y programas para todos porque lo he demostrado antes, gracias por recibirme con alegría con esperanza y sobre todo gracias por sumarse a este esfuerzo del PAN, PRD y MC para tener un municipio a con más y mejores oportunidades para todos, mencionó.