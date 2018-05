Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Al presentar los avances y resultados de la campaña propositiva, incluyente y responsable del candidato al gobierno del estado, Mauricio Sahuí Rivero, el coordinador general, Roberto Rodríguez Asaf afirmó que el abanderado del PRI va a la delantera junto con todos los aspirantes de este instituto político, porque han basado su proyecto en propuestas que construyan la mejor versión de Yucatán y son víctimas de guerra sucia.

En sentido, Rodríguez Asaf señaló que a lo largo de estos 40 días, Sahuí Rivero se ha dedicado a escuchar a la sociedad a través de diversos foros y mesas temáticas e intercambiar ideas con diversos sectores y expertos como el empresarial, turismo, industria manufacturera, comercios y servicios, así como representantes de la industria energética, infraestructura de vivienda, deporte, educación, salud, cultura, por mencionar algunos.

También te puede interesar: Perdieron un hijo por el cáncer... Ahora se dedican a ayudar

Acompañado del presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI Yucatán, Carlos Sobrino Argáez, agregó que por todas estas acciones, hoy en día diversas agencias de consultoría que cuentan con una metodología seria y probada, entre las que destacan las encuestadoras: Ares Consultores, Gabinete de Comunicación Estratégica y Demotecnia colocan a Mauricio Sahuí Rivero arriba en las preferencias electorales.

Asimismo, dio a conocer que el Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato, Mauricio Vila Dosal han diseñado y puesto en marcha una estrategia de desprestigio en contra de Sahuí Rivero, impulsada a través de las redes sociales y mensajes vía celular, la cual inició desde el arranque del proceso electoral.

Ante el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI Mérida y el coordinador General de la campaña a la alcaldía, Pablo Gamboa Miner, Roberto Rodríguez explicó que en el pasado debate, el candidato del PAN, Mauricio Vila Dosal presentó información falsa sobre un presunto rancho propiedad de Sahuí Rivero, la cual en realidad es una granja porcícola.

“El predio al que hizo referencia Mauricio Vila es en realidad una granja porcícola ubicada en el municipio de Tixkokob misma que pertenece a una empresa que se dedica al negocio de cerdos, desde hace muchísimos años. Empresa de una familia yucateca, la cual se comunicó con nosotros y nos afirmaron que era propiedad de ellos”.

Ante esto, expuso que esta propiedad es un terreno baldío que está declarado en su 3 de 3 del candidato del tricolor y resaltó que está información es publica puede ser consultada por la sociedad.

“Están tratando de engañar a la sociedad yucateca mediante publicaciones que tergiversan la realidad y cuyo objetivo es confundir a los yucatecos. En el PAN están desesperados porque están abajo en las encuestas, en el PRI estamos hablando claro y de frente, sin mentiras”.

Asimismo presentó pruebas sobre las más de 800 notas falsas conocidas como “fake news” difundidas en portales falsos.

“Esos que dicen que no hacen guerra sucia y no mienten a los yucatecos, aquí están la prueba, le mente a Yucatán y mienten porque si hacen guerra sucia, estas estrategias la hacen en otras entidades pero aquí no les funcionará porque somos gente honesta y trabajadora”.

De igual manera, desde el salón de gobernadores de la Casa del Pueblo, el coordinador general de la Campaña de Mauricio Sahuí Rivero, reprobó todo acto que oculte la verdad e hizo un llamado serio y respetuoso a todas y todos los yucatecos para que no se dejen engañar por esta información tergiversada.

“Le pedimos a los yucatecos que se informen en medios de comunicación serios y responsables. Los invitamos a seguir y compartir notas informativos de medios de prestigio que cuentan con páginas serias y que cuenten con periodistas, porque está en juego el futuro de Yucatán”, finalizó.