No paga y va a juicio policía que le 'sacó' un ojo a su expareja

Francisco Puerto/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Como no pudo o no quiso llegar a un arreglo, Édgar G. G., expolicía municipal de Motul, será juzgado por un Tribunal de Enjuiciamiento por haberle vaciado un ojo con un vaso de vidrio a su expareja sentimental, a la que atacó durante un arranque de celos.

Durante una audiencia intermedia, que presidió la juez de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez, las partes no lograron concretar un acuerdo y, por lo tanto, Édgar G. G., en fecha que está aún por definirse, será juzgado.

El sujeto, en primer lugar, había pedido llegar a mediación, pero no prosperó ese recurso; luego se decretó suspender por 30 días su procedimiento, en septiembre pasado, para darle más tiempo.

Después no reunir los 300 mil pesos que requería la agredida para comprar un ojo de vidrio y cubrir las curaciones que requirió, se procedió a darle seguimiento al caso.

Aún así se le dio otra oportunidad, pero no tomó en cuenta el daño moral y físico que le dejó de por vida a la afectada, María del C. Y. C., y Jonathan S. F., el amigo que intervino en su defensa y que también resultó lesionado.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de septiembre del 2017.