Redacción/MILENIO NOVEDADES

Yucatán.- Durante esta jornada electoral se reportaron retrasos en la apertura de diversas casillas de Yucatán.

La casilla especial número 1, ubicada en el colegio Teresiano, sigue sin abrir, pese a que ciudadanos desde antes de las 7 horas, llegaron a emitir su voto. Personal del Instituto Nacional Electora Electoral (lNE) desconoce por qué no se ha instalado.

La Casilla 741 y ninguna en general, ha abierto en el puerto de Progreso debido a la falta de funcionarios de casillas.

Seye, Cholul, Progreso y Motul, también registran retrasos de pertura.

En Terranova sección 289, la gente se está poniendo muy impaciente, ya que hasta ahora sólo han abierto una casilla.

Hasta las 9:26 horas de hoy, la casilla 114 ubicada en la calle 19 por 18 en Dzidzantun se encuentra cerrada; jefes de casilla indican que los votantes podrán pasar a partir de las 11 de la mañana. Es una de las mas grande de este municipio.

Mérida

La casilla ubicada en la escuela Renacimeinto en Mérida, debido a que los presidentes de las casillas insisten en que tienen que firmar todas las boletas, y hasta que se termine esta actividad, podrán emitir su voto los ciudadanos. La Escuela Primaria América Latina, también está afectada.

La 356 b y c, no contaba con presidentes, funcionarios de casilla ni material electoral, reportó el representante de Morena, por lo que inició operaciones hasta las 9:20 de esta mañana.

Según el Consejo Municipal de Mérida, sólo 83 de las 585 casillas del tercer distrito de Mérida, han logrado aperturar.

En la casilla 1065 básica, en Francisco de Montejo, hace falta un funcionario de casilla y no han encontrado quien lo sustituya, por tal motivo, no se ha iniciado la votación.