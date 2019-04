Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los abuelos y personas mayores ya tienen que ser una prioridad para sus familias y para los tres órdenes de gobierno en Quintana Roo.

Ellos no pueden seguir subsistiendo de dádivas, con pequeños apoyos temporales, tienen que ser una prioridad real para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aseguró en su recurrido de este viernes por colonias del Distrito II el candidato priista, Pancho Amaro Lara.

“Voy a dar mi mayor esfuerzo por ellos desde el Congreso local. Me parte el alma ver que hasta en sus hogares son abandonados por sus familias, y eso no puede seguir ocurriendo… Vamos a crear reformas que los favorezcan y protejan en todos los aspectos, y a hacer una revisión minuciosa de las leyes existentes que están a medias o que simplemente no se cumplen. Estos seres maravillosos que nos regalan amor, experiencia y conocimientos merecen respeto, y vamos a dárselo ya desde la XVI Legislatura”.