Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Luego de recorrer varias colonias y ver el entusiasmo y apoyo de los jóvenes cozumeleños, el candidato del PRI a Diputado por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco dijo que él inició su labor política desde muy joven estando en la universidad en Mérida, Yucatán por lo que busca realizar un trabajo con la visión de los jóvenes de hoy.

De acuerdo con un boletín enviado por la casa de campaña, transparencia y honestidad son la clave del éxito en su carrera política por lo que al ser acompañado por muchos jóvenes que cada día se suman a su campaña, les agradece y los exhorta a luchar por que la isla de Cozumel para que vuelva a subirse al tren del desarrollo, porque si bien es líder en materia de cruceros se tienen rezagos que se tienen que atender.

También te puede interesar: Priorizaré gestiones a quienes represento, la zona maya: Pedro Pérez Díaz

Es importante que se preparen y que no anden con rollos, porque luego solo se van becados por 3 años a un cargo político y terminan como ya sabemos, yo empecé a los 17 años en la PGR, y estando en el cuarto año de la carrera participé en la elección de Consejeros escolares y se debía que promedio mínimo de 8.5 en todas las materias y a raíz de eso fui Presidente de la Sociedad estudiantil de todas las Universidades y de ahí regidor propietario en la ciudad de Mérida, siendo aun estudiante en la universidad.

“Por eso sé y estoy agradecido con todos los jóvenes que aún no me conocen y que se acercan y me expresan su confianza por comentarios que han escuchado de sus padres”, en cada caminata, cada día se unen más jóvenes a participar y a promover la experiencia legislativa de Hernández Blanco porque afirman que el escucha, conoce la problemática de la isla, y afirman “el no está recorriendo las calles para enterarse de que pasa, porque conoce la problemática que se tiene y como solucionarla, el tiene la experiencia ante los diversos cargos que ha ocupado, y en los recorridos busca cercanía con la población para poder priorizar las necesidades actuales.

Marimar Chan Angulo, es una de las jóvenes que actualmente se ha unido a las actividades y afirma que, aunque no estuvo cuando fue presidente, ha investigado sobre él y sabe que tiene conocimiento y experiencia y puede ayudar, “el escucha a la gente, eso es lo que necesitamos nosotros como ciudadanos, que nos escuchen y nos apoyen” pide a los jóvenes se den una oportunidad de conocer a Carlos Hernández Blanco porque "tiene muy buenas propuestas, tiene experiencia y muy preparada, en ámbito legal administrativo y sobre todo escucha.”