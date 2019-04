Karla Romero de frente hacía a los ciudadanos

Redacción / Sipse

Cancún.- Karla Romero candidata por el distrito 4 por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” (PAN-PRD-PES) en punto de las 11:00 horas, caminó y visitó a los vecinos de las regiones 236 y 75. Durante la recorrido Karla Romero tomó en consideración las necesidades y quejas por parte de la ciudadanía.

Posteriormente Karla Romero comentó sus propuestas para darle un giro positivo a Benito Juárez, ya que las personas se sienten consternadas por tanta inseguridad que abunda en Cancún hoy día. Los ciudadanos expresaron que están con Karla Romero y le darán su voto de confianza. Tienen esperanzas en Romero Gómez, que si cambiará las condiciones de vida de los cancunenses.

Muchos ciudadanos de las regiones que abarca el distrito 4, han expresado ante Karla Romero muchas quejas con respecto a la diputada local por el distrito 4 y ahora candidata por el mismo distrito Tyara Schleske de Ariño. Comentaron que Schleske de Ariño dejó mal a muchas personas, debido a que nunca regresó y no cumplió con lo prometido. La mayoría de la ciudadanía no la conocen, y si la llegaron a ver, sólo fue una vez. Los cancunenses no quieren que vuelva al poder. Revelaron que si es del Partido Verde, es lo mismo que Remberto Estrada, personaje que dejó que invada la inseguridad en Cancún.

Karla Romero es una ciudadana y luchadora social, que lleva años caminando las calles de Cancún, viendo niños y ancianos abandonados, violencia de género, mascotas abandonadas y desnutridas… Romero Gómez quiere hacer cambios positivos para Benito Juárez y para la ciudadanía, porque Cancún es tuyo!