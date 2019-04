Simpatizantes están convencidos de que Karla Romero es la mejor opción

Redacción / Sipse

La abanderada por el distrito 4 Karla Romero de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” (PAN-PRD-PES), recorrió distintos puntos de la región 231, lo cual tuvo un buen recibimiento por parte de los vecinos, ya que notan en Karla Romero una actitud positiva y con ganas de trabajar para salvaguardar a Cancún.

El anhelo de Karla Romero es ayudar a Cancún y a todos los ciudadanos que pasan diariamente por necesidades y crisis económicas. En su tercera oportunidad como candidata, Romero Gómez quiere dar lo mejor de sí, para apoyar a los cancunenses a salir a las calles sin miedo.

Los vecinos de la región ya mencionada, no tenían conocimiento de quién es la diputada local Tyara Schleske. “No sé quién es Tyara Schleske, nunca la he visto y no ha hecho nada por nosotros” expresó una de las vecinas. Se tiene una multitud de ciudadanos como testigos que Tyara Schleske no está haciendo su trabajo y no lo seguirá haciendo, sólo quiere seguir “llenando sus bolsillos” sin cumplir sus tareas ni crear propuestas a favor de la ciudadanía.

La mejor opción para estas elecciones locales 2019 es Karla Romero, una ciudadana comprometida a sacar adelanta a los cancunenses y está con toda disposición hacer lo que sea necesario para tener un cambio positivo en Cancún, porque ¡Cancún es tuyo!