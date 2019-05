Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Aquí estamos como siempre, dando la cara, no nos escondemos detrás de nuevas marcas ni de viejos hábitos. No como otras candidatas a quienes no les importa lo que piensen, ni lo que digan los cancunenses y les da temor el contraste de ideas, porque son indiferentes a las necesidades ciudadanas” sostuvo Eduardo Pacho.

Tras asistir al debate, el aspirante a diputado local del Distrito Cinco por el Partido Acción Nacional, reprobó la falta de respeto de sus contendientes del PRI y MORENA, a quienes no les importó la ciudadanía ni la ventana que abrió el Instituto Electoral de Quintana Roo para debatir e informar a los Quintanarroenses.

“Necesitamos políticos transparentes que den la cara, que estén más cerca de la gente, no que se escondan para no ser cuestionados, o que no asistan ni a un debate porque no están preparados, necesitamos gente que luche por la igualdad y justicia de Cancún”.

El candidato sostuvo que “no podemos permitir que vuelvan funcionarios con viejas mañas o aquellos que se esconden detrás de nuevas marcas sólo para engañar a la gente”.

En las intervenciones, Eduardo Pacho fue el candidato que demostró mayor conocimiento, mejores propuestas, más seguridad y dominio de temas, así como mayor capacidad para redireccionar a este polo turístico y a su gente.