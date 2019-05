Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “No hace falta nada más que amor por esta tierra, conciencia por mejorar la calidad de vida de nuestra gente y honestidad para dar un rumbo eficiente a Cancún, yo voy por el progreso de este polo turístico”, comentó Eduardo Pacho en su recorrido.

El aspirante a Diputado Local por el Distrito Cinco, reconoció que se ha trabajado en Quintana Roo para salvaguardar a este tesoro natural que es Cancún, pero qué aún falta mucho por cambiar, “aún falta continuidad a este proyecto del cambio, le faltan legisladores comprometidos con el progreso económico, con visiones de mejorar las playas, de cuidar a la gente que llega y aquí trabaja, faltan diputados con lucha para cuidar de este destino turístico”, publica un comunicado de prensa.

Eduardo Pacho hizo un llamado a la ciudadanía a votar este 2 de junio por él, para consolidar el cambio y llevar a cabo sus propuestas en el Congreso del Estado, “lo que los políticos han frenado es la protección a los ciudadanos, a dar mejor imagen de estas maravillosas playas, a satisfacer las necesidades de seguridad, pero hoy es momento de actuar y lo voy a hacer por ti, por tu familia y por la mía”, aseveró.

“Si no cuidamos Cancún, si no nos unimos para luchar por la paz, no podremos seguir cosechando trabajo, economía, desarrollo, porque todo se basa en el turismo y es lo que necesitamos proteger, dar solución al problema del sargazo, pero sobre todo la seguridad y protección a nuestra gente, así como a los turistas”, finalizó.