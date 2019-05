Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “No solo he recorrido las calles de Cancún en esta campaña, las he recorrido toda mi vida; crecí aquí, estudié en esta ciudad y he sido testigo de su transformación, amo a mi gente, amo esta tierra que me ha dado todo y este dos de junio vamos a consolidar la victoria porque esa es la voluntad ciudadana”, dijo Eduardo Pacho Gallegos.

El candidato a diputado local por el Distrito Cinco, del Partido Acción Nacional, Eduardo Pacho sostuvo que es favorecido por la aceptación de la gente del Distrito Cinco por lo que este dos de junio se consolidará el cambio en beneficio de Cancún, informa un comunicado de prensa.

También te puede interesar: Vamos con propuestas en beneficio de mi gente: Eduardo Pacho

“Estamos seguros de que la gente elegirá la mejor opción, porque está cansada de engaños, de mentiras, de los corruptos y lo reflejarán en las urnas, nosotros seguimos caminando, tocando puertas para decirle a los ciudadanos que no están solos que tenemos un mismo objetivo para Cancún que es devolverle la paz y la tranquilidad”.

En conferencia de prensa que se llevó a cabo la mañana de este domingo en Cancún, donde todos los candidatos panistas estuvieron presentes, respaldados por Santiago Creeel, Eduardo Pacho resaltó que pese a las malas prácticas del PRI y ante la desesperación de Verdecologistas, así como de Morenistas, el PAN ha realizado un trabajo con transparencia y frontal a la corrupción.

“Hemos hecho una contienda limpia, como nos caracteriza a los panistas, porque somos respetuosos de los ciudadanos por eso contamos con el respaldo del Comité Directivo Nacional, en esta contienda ganará Cancún, ganará su gente; las necesidades, así como las injusticias tendrán solución” finalizó.