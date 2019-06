Redacción / Sipse

Cancún, Quintana Roo.- Con el fin de verificar la aplicación de las medidas de seguridad en las boletas electorales y ante la presencia de consejeros y consejeras, representantes de partidos políticos, el Ieqroo (Instituto Electoral de Quintana Roo), de forma aleatoria visitó algunas casillas donde se revisaron el cumplimiento de los dispositivos establecidos para dichos documentos electorales.

A partir de esta muestra, los Consejos Municipales y Distritales en sesión pública elegirán al azar las boletas que serán objeto de la verificación de las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General y en cumplimiento a lo dispuesto por el INE, como son microimpresiones, tinta invisible reactiva a la luz ultravioleta, efecto flip, imagen latente entre otras.

Los pasos a seguir para verificación

Que las actas tengan entre líneas las siglas Ieqroo, marcas de agua y sello en la parte superior izquierda.

Que la tinta sea realmente indeleble.

En las actas de la jornada se tiene que ver con lupa en la parte superior izquierda el nombre del instituto.

Revisión al acta de escrutinio y cómputo tiene que tener igualmente en las líneas la palabra Ieqroo que se aprecia solo con lupa.

Dicha actividad tiene dentro de sus objetivos identificar que las boletas estén impresas correctamente y no muestren daños derivados de la producción, que no existan faltantes o bien, que no hayan excedentes.

De ocurrir alguno de estos casos, se procede conforme a los parámetros establecidos en los artículos 179 y 180 del Reglamento de Elecciones del INE, dando aviso inmediato y solicitando la impresión faltante.