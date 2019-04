Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- “En cada campaña, los hermanos Beristain engañan a la gente con lo mismo, Laura no resolvió el problema de Aguakan y no hizo nada por la regularización de la colonia Colosio, son temas que vienen prometiendo y no han hecho nada por el municipio de Solidaridad, aun cuando han tenido la oportunidad” señaló Lilí Campos candidata a diputada por el distrito 10 de la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”.

Dijo que en cada campaña política Laura Beristain y ahora su hermano Juan Carlos Beristain ofrecen lo que no van a cumplir a los Solidarenses y aun cuando ya han sido: diputada y regidor del Ayuntamiento de Solidaridad, solo han decepcionado a los ciudadanos, ya que juegan con la necesidad de las familias y traicionan al pueblo, como lo han hecho actualmente al tener el control del gobierno municipal.

La candidata a diputada por el distrito 10, sostuvo “Que no engañen a la gente” y cuestionó las promesas que Juan Carlos Beristain hace a los ciudadanos, ya que son las misma que en su momento ofreció la actual presidenta municipal, pero nunca explicaron cómo y cuándo lo van hacer.

Por otra parte Lili Campos dio a conocer que fue una de las primeras en levantar la mano para participar en un debate entre los candidatos a la diputación del distrito 10.

“Por su supuesto, yo estaré en el debate e invito a los demás candidatos a que participen, es lo justo darle la cara a la gente con las propuestas que cada uno de nosotros traemos” Concluyó.

Este martes Lili Campos realizó recorridos en diferentes puntos de la Colonia Luis Donaldo Colosio, donde escuchó y atendió las opiniones de los ciudadanos, mismas que aseguró serán tomadas en cuenta para establecer un plan de trabajo legislativo que permita recuperar el rumbo de Solidaridad.