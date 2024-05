Corazón de Jeremy Renner deja de latir tras terrible accidente

Los detalles del aparatoso accidente que sufrió el actor Jeremy Renner a principios de 2023 siguen surgiendo, a pesar de que Renner ha ofrecido varias entrevistas sobre el tema en los últimos meses.

Sin embargo, una nueva revelación ha sacudido a la industria del cine y la televisión. Fue su colega en la serie "Mayor of Kingstown".

El actor Michael Beach, quien compartió información crucial sobre el incidente: Renner "murió clínicamente" por unos segundos.

"Jeremy es un caballo de guerra. Me refiero a que este tipo se rompió 38 huesos. En realidad murió clínicamente, lo cual no supe hasta que me lo dijo, y poco a poco ha regresado al mundo", señaló Beach en una entrevista con el medio The Direct, sobre la nueva temporada del drama político.

Una muerte clínica significa que el individuo en cuestión deja de respirar y su corazón deja de latir. Afortunadamente, Renner se recuperó de inmediato gracias al apoyo de los médicos que lo trataron.

A inicios de enero de 2023, Renner, famoso por su papel de Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel, fue atropellado por un quitanieves mientras intentaba ayudar a un sobrino en una nevada.

Los reportes en ese momento advirtieron que el actor había sufrido un traumatismo severo en el pecho y varias lesiones óseas, incluyendo varias costillas rotas, así como sus tobillos y un hombro.

Tras un par de cirugías y varias semanas hospitalizado, Renner regresó a casa para rehabilitarse y poco a poco retomar su carrera, como su regreso a la serie Mayor of Kingstown.

I can’t wait. I have the count down for 6/2/24. @JeremyRenner #MayorKingstown @kingstown “Line up 10 of your fucking best, I’m happy to knock them all the fuck down.” Don’t 😴 on #MayorOfKingstown Believe the hype!!!

https://t.co/VXGP9xNRIk https://t.co/cURXGxI4t6