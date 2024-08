Tom Cruise y los memes brillan en clausura de los Juegos Olímpicos

París entregó oficialmente la organización de los Juegos Olímpicos de Verano a la próxima sede: Los Ángeles 2028. La ceremonia combinó actuaciones en vivo en el estadio con segmentos pregrabados desde Long Beach, California, creando un espectáculo que capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

Tom Cruise sorprendió a todos con una entrada digna de las mejores escenas de acción de “Mission Impossible”.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT — Tom Cruise (@TomCruise) August 11, 2024

El actor descendió desde lo alto del Stade de France mientras H.E.R. rasgueaba su guitarra, y después de recorrer el estadio en motocicleta, su hazaña continuó con una secuencia pregrabada donde voló a toda velocidad por las calles de París antes de lanzarse en paracaídas en suelo californiano.

De hecho, la propia cuenta ofical de los Juegos Olímpicos hizo eco del encanto de Tom Cruise al evocar la icónica frase de las películas "Misión Imposible": "tu misión, si deseas aceptarla...".

“Your mission, should you choose to accept it, is to bring the Olympic flag to Los Angeles.”



Tom Cruise: #Paris2024 #LA28 #ClosingCeremony pic.twitter.com/bLsZJTc0xy — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

Y con ello, los memes se desataron.

Tom Cruise con 62 años/ Yo con 32 años.#CeremoniaDeClausura pic.twitter.com/8TY1I7FS2g — La Maruja Rubia (@lamarujarubia) August 11, 2024

Se ha completado el arco de personaje. Ya puedes contratar a Tom Cruise para cumpleaños, bodas y comuniones.



Tarifas según la altura desde la que lo quieras tirar. pic.twitter.com/PSwiOJZia2 — Andrés Trasado (@andres_trasado) August 11, 2024

How’d that lady almost make out with Tom Cruise on international TV 😂#ClosingCeremony pic.twitter.com/IxtmIUPdcA — Georgia Rose 🇿🇦 🍉 (@Rasheeda_S) August 11, 2024

Y no sólo sobre Tom Cruise, también sobre los momentos más "memeables" de la ceremonia de clausura.

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos parece hecha por los Power Rangers: pic.twitter.com/u3V3zwWp1p — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) August 11, 2024

El resto del mundo // los franceses#CeremoniaDeClausura pic.twitter.com/vMdVS1Tpo3 — Paul Rincon (@PhaulRincon10) August 11, 2024

Mi madre: "cómete el pescado, que no tiene espinas ”.



El pescado:#CeremoniaDeClausura pic.twitter.com/s80noMiUdg — Olalá de fua (@olaladefua) August 11, 2024

LA 2028 puso el ritmo con Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre, Billie Eilish y Snoop Dogg

El ambiente festivo alcanzó su punto máximo con la participación de grandes figuras de la música. Desde California, Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre, Billie Eilish y Snoop Dogg dieron inicio a un concierto explosivo que mantuvo la energía a tope.

#ClosingCeremony #Paris2024 #LosAngeles2028



Los que fueron a la Ceremonia de Clausura solo para ver a los Red Hot Chilli Peppers y a Billie Eilish pero resulta que están en Los Ángeles: pic.twitter.com/c65dLT9adT — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) August 11, 2024

Snoop Dogg, quien ha sido una presencia constante en los Juegos Olímpicos de París gracias a sus múltiples apariciones en NBC, se unió a Dr. Dre en Long Beach para interpretar "The Next Episode", después de calentar el ambiente con su icónica “Drop It Like It's Hot”.

Por su parte, Billie Eilish trajo a la vida “Birds of a Feather”, un tema de su tercer álbum de estudio que resonó con la audiencia, mientras que los Red Hot Chili Peppers desempolvaron su clásico de 2003 “Can’t Stop”, encendiendo la nostalgia de sus seguidores.

H.E.R. añadió otro momento destacado a la noche al interpretar el himno nacional de Estados Unidos, acompañada por Simone Biles y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Con este espectacular cierre, París no solo celebró el fin de unos Juegos Olímpicos históricos, sino que desató el furor de los memes en redes sociales, con los usuarios sorprendidos por la singular presentación de la próxima sede.

(Con información de The Associated Press)