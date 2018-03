Agujerito negro y plañideras

La columna Viernes Cultural advierte que El Transcriptor acude a su cita semanal en Milenio Novedades, nada más que, en esta ocasión, llega cabizbajo, acongojado, abatido, en una palabra, triste. Además viste todo de negro, camisa, pantalón, calcetines, chones, zapatos, todo de negro.

Y antes de nada, exclama: Estoy de luto. En ese momento, la corte de plañideras que acompañan al también prócer los viernes comenzó a llorar un llanto agudo, penetrante y prolongado, con abundancia de gemidos. Pero, estoy interrumpiendo a El Transcriptor, que sigue diciendo:

Falleció un genio, una inteligencia única, un hombre de excepción: Stephen Hawking.

Tengo que cortar de nuevo la narración, ya que otra vez las plañideras entran en acción, y por supuesto lloran amargamente.

Estoy leyendo en homenaje a Hawking (llanto otra vez de las plañideras) algo de sus obras: El universo en una cáscara de nuez, Breve historia del tiempo: del Bing Bang a los agujeros negros, A hombros de gigantes, Dios creó los números, Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, La teoría del todo: el origen y destino del universo.

La humanidad llora a Hawking (y, por supuesto, las plañideras también, no es cosa rara).

Tengo que abrir un paréntesis le dice a su querida de los viernes, por dos motivos:

Me urge que el Dr. Raúl Godoy Montañez, secretario de Investigación, me explique las teorías de Hawking (ya saben, las plañideras lloran otra vez), ya que no entiendo ni jota.

Y dos, voy corriendo a ver a una vecinita que me ofreció una clase de laboratorio, teó- rico-práctica, de su agujerito negro, chiquitito y curiosito, para entender al sabio Hawking.

(Ya ni les digo, lloran de nuevo las plañideras del erotómano de la vida de la columna Viernes Cultural).

De nada… Saludos…