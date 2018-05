En Mérida el 30 por ciento de los árboles son mal podados

MÉRIDA, Yuc.- El Ayuntamiento de Mérida determinó que alrededor del 30 por ciento de los árboles con los que cuenta la ciudad y sus alrededores como es la periferia, así como proyectos consolidados como Ciudad Caucel y fraccionamientos Los Héroes y Las Américas, no están bien podados, debido a que pocos saben realizar esta actividad de la manera correcta.

La directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable explicó que en Mérida y sus alrededores existen poco más de 2 millones 300 mil árboles, por lo que casi 700 mil están mal cortados por lo que no brindan el beneficio ambiental correcto.

En el mes de junio se llevará a cabo la Cruzada Forestal 2018 y uno de los principales temas que se abordará es la correcta poda que deben realizar tanto los servidores públicos, como personal de empresas que tienen contacto con ellos, como es de telefonía y electricidad, pero de igual manera la ciudadanía.

“Este año trabajaremos con la arborización, pero nos enfocaremos más en el cuidado del arbolado y cómo cortarlos de manera correcta, por lo que tendremos talleres dedicados a los ciudadanos quienes estén interesados en el tema”, explicó.

Indicó que el no podar de manera correcta a los árboles se puede generar una enfermedad, porque al realizar algún corte y “sella” al término puede provocar que se vaya “pudriendo” por dentro.

“Las copas de los árboles son el reflejo de lo mal que se les trata, es como un niño que si no le damos las vitaminas es probable que no crezca de la manera correcta, lo mismo pasa con la naturaleza, cuando no se da un buen corte crecen deformes y es probable que nunca se recupere la forma que debió haber tenido de manera natural”, precisó.