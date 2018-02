Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Hoy inicia el registro de jóvenes que desean presentar el examen de admisión para cursar una carrera en la Universidad Autónoma de Yucatán. Este registro se podrá realizar en línea y la fecha límite es hasta el 15 de marzo.

Se espera que se inscriban alrededor de 12 mil alumnos, cifra similar a la del año pasado. El examen se efectuara el 27 de mayo.

El director general de Desarrollo Académico de la Uady, Carlos Estrada Pinto, informó que dentro del edificio central se contará con un centro de atención de dudas; de igual manera se colocará otro para el registro durante la Feria Universitaria de Profesiones 2018, que se efectuará del 15 al 17 de febrero en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Comentó que cada año se refuerza la materia de orientación vocacional, debido a que han detectado que muchos alumnos que ya cursando una carrera presentan nuevamente el examen para cursar la licenciatura diferente, es decir, que muchos alumnos no realizan una buena elección desde el principio.

“Realmente se ha detectado, aunque no tenemos el dato preciso porque no lo preguntamos, que hay jóvenes que es su segunda o tercera vez que presentan el examen de admisión, por lo que de esos 12 mil personas que se inscriben no todos son alumnos recién egresados de preparatoria”, explicó.

Dijo que la carrera de médico cirujano sigue siendo la más demandada y la mayoría se inscribe “aunque se le ofrezcan otras opciones”.

Detalló que la demanda de la carrera de medicina es de 2 mil 500 alumnos, pero sólo entran menos de 200 personas, por lo que han hecho campañas para ofrecer otras opciones sin tener mucho resultado.

La preinscripción se realiza a través de la página: www.seleccion.uady.mx

