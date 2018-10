Por Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Un hijo de la pareja de ancianos asesinados en su casa en Temozón, es el principal sospechoso de este artero crimen, cuyo móvil sería porque sus padres no le dejaron herencia en vida, de modo que es buscado por la Policía Estatal de investigación para que rinda su declaración sobre los hechos.

Ayer publicamos que Esperanza C. P., de 79 años, y su esposo Maximiliano C. C., de 89, fueron asesinados a cuchilladas en su domicilio en la calle 11 entre 14 y 16 de Temozón, en el oriente del estado.

La autopsia realizada por el Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue choque hipovolémico secundaria a degüello por arma blanca, es decir les cortaron la garganta. Los cuerpos no presentaron marcas producidas por amarres o sometimiento ni huellas de ataques sexuales.

La Policía Estatal de Investigación realiza las pesquisas para dar con los responsables de estos hechos, en los que ha salido a relucir que el principal sospechoso sería un hijo de eta pareja de ancianos y el móvil sería por una disputa de herencia.

Además, este individuo está desaparecido y es buscado por los agentes de la PEI para ponerlo a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración sobre los hechos.

Con base en versiones de vecinos y familiares de las víctimas, los agentes se enteraron de que este individuo es un bebedor consuetudinario, quien en las últimas semanas tuvo varios altercados con sus padres –los ahora occisos, debido a que les reclamaba por qué no le dieron herencia.

En varias ocasiones, los altercados se ponían tensos al grado de que los hermanos intervenían para que este sujeto no agrediera a sus progenitores.

Al principio las autoridades presumían que se podría tratar de un robo, pero no se hallaron huellas de violenca en el predio y, según los familiares, aparentemente los autores de este doble homicidio no se llevaron nada.