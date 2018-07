Milenio Novedades

UMÁN, Yuc.- Aún no se sabe qué es lo que ocurrió exactamente ni quién fue el homicida de Pedro Pablo Be Poot, quien fuera atacado la mañana del sábado pasado a cuchilladas en su domicilio del fraccionamiento Piedra de Agua, en Umán, y a pesar de que fue trasladado a un hospital, murió cuando era atendido en el área de urgencias. La Policía Estatal de Investigación realiza las pesquisas para dar con el responsable de este asesinato, pero hasta el domingo no se había informado de algún detenido por este hecho.

Pedro Pablo estaba en su domicilio en el citado fraccionamiento cuando al parecer un sujeto entró a discutir con él y primero lo agredió a golpes. En un momento dado, el intruso sacó un cuchillo con el que atacó en varias ocasiones al hoy occiso, quien cayó al suelo en medio de un charco de sangre.

Los gritos del altercado llamaron la atención de los vecinos, quienes al entrar a la vivienda vieron a Be Poot tirado en el suelo, por lo que solicitaron los servicios de emergencia.

La víctima falleció cuando era ingresado al área de urgencias del Hospital Juárez del IMSS

Al lugar llegó una ambulancia de la SSP, cuyos paramédicos aplicaron los primeros auxilios a la víctima y la trasladaron al Hospital Juárez del IMSS en Mérida, pero falleció cuando era atendido en el área de urgencias.

En el trayecto, Pedro Pablo fue acompañado por una vecina a quien le relató que su agresor es un sujeto de complexión media, pelón, moreno claro y con tatuajes. Agregó que el mismo individuo lo agredió a golpes en la calle, cerca de su casa, por el hecho de ser homosexual.

Al hospital se presentó personal del Ministerio Público y Servicios Periciales efectuar el levantamiento del cadáver y demás diligencias.

La autopsia del Semefo determinó que la causa de la muerte fue choque hipovulémico secundario a heridas por arma blanca. El occiso fue identificado por su pareja sentimental Martín Augusto Alcocer Segura.