MÉRIDA, Yuc.- Mauricio Sahuí Rivero ofrece mantener calidad de vida, seguridad, crecimiento ordenado y prosperidad a Yucatán. Tras ser postulado como aspirante de unidad a precandidato del PRI a gobernador, declaró que los otros siete exaspirantes priistas al cargo trabajarán de cerca en algún puesto de elección popular o dentro del propio gobierno.

De cara a la precampaña electoral que arrancará el próximo lunes 25, el ex diputado local y federal, ex presidente estatal del PRI y ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado dijo que escuchará a los diferentes sectores porque sus propuestas surgirán de los ciudadanos yucatecos a quienes pidió tener la certeza de que impulsará una plataforma seria.

¿Cuál es el proyecto de Mauricio Sahuí para Yucatán?

Yo creo que lo que quiere cualquier padre de familia para sus hijos, nosotros que vivimos en este Estado, que nacimos en este Estado, los que queremos bien a este Estado, yo conozco Yucatán, conozco todos sus rincones, conozco sus 106 municipios, he convivido con nuestra gente, he estado muy de cerca con ellos, he visto sus necesidades, su potencial desarrollo y lo que queremos para nuestros hijos en el futuro es que vivan una infancia como la que yo tuve en un Estado en el que hay seguridad y tranquilidad. Queremos ver a un yucateco que pueda encontrar un mejor empleo, que pueda diseñar su propio negocio y que sea fructífero, que pueda llegar a ver a su familia con absoluta tranquilidad, que lo haga caminando por las calles de noche, que sus hijos puedan continuar con esta labor y que el crecimiento no sea de forma desordenada y nos haga perder la calidad de vida.

Entrevistado en su oficina del fraccionamiento Montecarlo, el aspirante a la gubernatura dijo que tiene tres hijos de 5, 4 y 3 años de edad.

¿Qué significa para ti ser aspirante de unidad a precandidato a gobernador por el PRI?

Primero una gran alegría y honor el que mi partido, mis compañeros, nos den su voto de confianza y que podamos ir juntos en las condiciones para entrar a una competencia el día de mañana, hoy como aspirante a precandidato, mañana como candidato formalmente.

¿Qué papel jugarán los otros 7 liderazgos que aspiraron a la candidatura?

Afortunadamente tenemos una elección concurrente y habrá muchos espacios que van a ser ocupados por liderazgos importantes de nuestra institución y gente con gran talento, de gran valía, todos mis compañeros, todos de forma muy generosa nos dan este voto de confianza, gente que tiene una gran trayectoria, yo no soy candidato por ser mejor, soy candidato porque hoy se dan las condiciones, pero el día de mañana vamos a ver a todos ellos trabajando muy de cerca a lo mejor en algún puesto de elección popular o dentro del propio Gobierno.

¿Cuáles son las acciones que emprenderás de aquí al día del registro el próximo 23 de diciembre?

Vamos a estar sentados con diversos actores al interior de nuestro partido, preparar las condiciones para que lleguemos a la inscripción el próximo 23, y generar las actividades y la estrategia que tenemos que llevar con la precampaña. Está concluyendo un gobierno bien calificado en materia de inversiones, generación de empleos, seguridad y de reindustrialización del Estado.

"Espero una campaña de altura, de contraste de ideas y que la sociedad decida”

¿Cómo le harás para mantener este ritmo?

Aprovechando la experiencia, soy parte de este Gobierno, soy amigo personal de Rolando Zapata Bello, he aprendido mucho de lo que él nos ha enseñado durante muchos años en mi vida, yo inicié con él en la política estudiantil, tenemos muchas coincidencias: ambos fuimos dirigentes de la Preparatoria Uno, ambos somos hijos de maestros, ambos pretendimos ser dirigentes en la Facultad de Derecho y perdimos, fuimos diputados locales, diputados federales, coordinador de diputados federales, y esas experiencias que compartimos, que nos hacen hoy aprender de los mejores nos permiten a nosotros ser muy serios a la hora de la propuesta. Yucatán no está para improvisar su futuro, Mauricio Sahuí no va llegar el día de mañana para que con ocurrencias se gobierne al Estado, no, tenemos que gobernar bien, tenemos que aprovechar lo que está bien hecho.

¿Con qué sector harás alianzas para la campaña a la gubernatura?

Vamos a estar trabajando con el amplio sector de la sociedad civil, vamos a seguir fomentando las alianzas que han permitido que a Yucatán le vaya bien. Hoy Yucatán va bien porque hay una gran alianza de todos los yucatecos. Yucatán está recibiendo inversión extranjera y nacional en montos importantes

¿Cuál es tu postura frente a la iniciativa privada?

Que vamos a seguir haciendo una gran alianza con Yucatán, que son para nosotros un elemento estratégico para el desarrollo de nuestro Estado y que cuando nos toque gobernar este Estado van a tener a un gran aliado porque lo que queremos es que sigan llegando, van a tener todas las facilidades para que esas inversiones se sigan dando en nuestro Estado, que nos ayuden a seguir creciendo y que confíen en Yucatán.

¿Qué alianzas realizará con otros partidos políticos?

Ahí está trabajando muy fuertemente nuestra dirigencia nacional, nuestra dirigencia estatal, en las alianzas correspondientes, confiamos en su trabajo plenamente.

¿Quiénes conformarán tu equipo de precampaña y posterior campaña electoral?

Estamos analizando perfiles en estos momentos, hay gente muy valiosa dentro de la institución y una vez que esto termine en esta etapa, vamos a hacer el anuncio correspondiente de las personas que nos van a acompañar en este proceso.

¿Qué perfil de candidato esperas que postule la oposición?

El que quieran, el perfil de candidato que me imagino es el mío, el de que quiere gobernar con seriedad, con responsabilidad, con una franca alianza con la sociedad y que va a entrar a la contienda con disposición a ser constructivo, propositivo, y en ese sentido los que vengan que serán contendientes pues bienvenidos, espero una campaña de altura, de contraste de ideas y que la sociedad decida.

¿Qué le ofrece a la militancia priista?

En primer lugar mi profundo agradecimiento, yo soy ex presidente de mi partido, he trabajado toda mi vida muy de cerca con nuestra militancia, he estado en sus colonias, en los comités municipales, en sus barrios, comisarías y le tengo gran afecto, cariño a toda esa gente.