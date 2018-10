Gerardo Keb/Milenio Novedades

PROGRESO, Yucatán.- Los avances de la auditoría practicada a la administración de José Isabel Cortés Góngora, ex alcalde de Progreso, revelan que en tres áreas de dos dependencias hay desfalcos por más de 12 millones de pesos, no solo “desapareció” el dinero, sino que además puso en riesgo la seguridad de los trabajadores al incumplir el pago al Isstey.

Tras concluir la auditoría realizada por el despacho Fistax Consultoría Empresarial, dirigido por Mario Castro Cruz, el Ayuntamiento de Progreso, encabezado por Julián Zacarías Curi, dio a conocer los resultados ante Cabildo el pasado lunes 22, donde destaca la desaparición de $10 millones 657 mil, incluyen más de $8 millones por aguinaldos a trabajadores y $1.3 millones en deudas a Conagua. Así como $2.3 millones en pagos al Isstey.

Según los datos que arrojó la auditoría, la administración de José Isabel Cortés Góngora no dejó los $8.857,000 de la parte proporcional del aguinaldo devengado por los trabajadores del 1 enero al 31 de agosto pasado. Por este motivo el actual Ayuntamiento deberá cubrir esa cifra a unas semanas de tener que pagar esa obligación salarial.

Por su parte, el Smapap reportó dos movimientos irregulares detectados en sus finanzas surgidos de la misma auditoría. Destacan la desaparición de $1 millón 361 mil procedentes de la Conagua, los cuales no fueron sustentados por la administración de José Cortés, de un total de más de 4 millones entregados por el organismo federal en apoyos para el mejoramiento, mantenimiento y reparación del sistema municipal de agua potable.

Rafael Luna Gutiérrez, director del Smapap, dijo que la administración anterior debió de hacer uso de ese dinero hasta este mes, porque recibió el apoyo en enero de 2017. Sin embargo, no existen registros ni en el Smapap ni en tesorería municipal del destino de esos recursos. Ante esto el titular del Smapap y el tesorero municipal, Emilio Javier Góngora Ortegón, señalaron que por esta situación tendrán cuando mucho un plazo de 30 días con la Conagua para regresar el monto señalado, dinero con el que no cuentan ninguna de las dos instituciones, lo que provocará problemas con Conagua, por lo que el nuevo ayuntamiento no podrá “bajar” recursos federales para el mejoramiento del Smapap hasta solucionar este conflicto, atando de manos al municipio en los proyecto destinados a mejorar el deteriorado sistema de agua del puerto.

En la misma dependencia, según indicó Luna Gutiérrez, existen problemas con el sindicato de trabajadores del organismo paramunicipal por falta de pagos al Isstey por más de un año, y otros adeudos más relacionados con los propios trabajadores, cuya suma asciende a $2 millones 386 mil 185. Este asunto ya fue señalado en las actas correspondientes de la auditoría, el sindicato está en pláticas con el Smapap para subsanar la situación de forma pacífica.

A pesar de los múltiples faltantes durante la administración de José Isabel Cortés Góngora, éste tiene 35 días para presentar documentos que indiquen qué pasó con dichos recursos, si los pagó a alguna empresa, los gastó o qué sucedió. Es decir, deberá comprobar a dónde fueron a parar.

Por su parte, Emilio Javier Góngora Ortegón, director de Finanzas y Tesorería del puerto, agregó que junto a estos recursos se suman $6,146,514 correspondientes a cuentas por cobrar, las cuales no fueron manifestadas en el proceso de entrega recepción.

Asimismo, las autoridades aún revisan a qué cuenta se transfirieron los recursos que se cobraron pero que no sirvieron para las obras y proyectos programados, por lo que en caso de que las ex autoridades municipales no presenten documentos probatorios de estos movimientos, se llevará a cabo el proceso de denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey), la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción o la autoridad pertinente que castigue a los responsables de la situación actual del Ayuntamiento, el cual en términos financieros se encuentra sin liquidez ni solvencia económica.