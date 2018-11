Ayuntamientos en riesgo de embargo preparan estrategias

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Ayuntamientos sentenciados por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán para ser embargados, informaron este jueves que preparan estrategias para llegar a acuerdos en materia de laudos laborales y evitar más afectaciones a las finanzas públicas.

El alcalde de Tekax por el PRD-PAN, Diego Ávila Romero, quien el 1 de septiembre pasado heredó de su antecesor por el PRI, Josué Manance Couoh Tzec, la mayor deuda en laudos laborales en Yucatán por un monto de 60 millones de pesos para más de 100 ex trabajadores despedidos sin liquidación en las anteriores administraciones del municipio, declaró que alista un plan para evitar el embargo.

“Estamos integrando una estrategia para darle solución a esta herencia millonaria que recibimos del ex alcalde, el detalle es que el recurso que tenemos es limitado pero una de las alternativas que queremos promover es integrar esa deuda en el presupuesto de egresos 2019 del ayuntamiento que se enviará al Congreso del Estado y solicitar a los diputados locales que nos ayuden con este procedimiento. La estrategia se está trabajando con el equipo jurídico para responder a la obligación”.

En este sentido, Diego Ávila agregó que están analizando qué acciones tomarán en contra de la anterior administración municipal por no tomar cartas en el asunto para pagar los laudos millonarios a favor de ex trabajadores.

Los otros municipios en serios problemas

Este rotativo informó que los ayuntamientos de Tekax, Motul, Kanasín, Seyé, Tecoh y Tixkokob, están a punto de ser embargados dado que se han agotado las instancias jurídicas relacionadas con los juicios que promovieron en su contra ex trabajadores despedidos sin liquidación en años anteriores, de acuerdo con reportes del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. La instancia judicial informó que ya están en procedimiento de ejecución de embargos en contra de estos seis ayuntamientos.

Al respecto, Diego Ávila, declaró este jueves que prepara procedimientos jurídicos en contra de los ex munícipes por incumplimiento de la ley.

“Estoy heredando estos problemas y tenemos que ver cómo darle solución. Recibimos un ayuntamiento en condiciones deplorables, las comisarías están abandonadas, este jueves acudí a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) donde me informaron que el ex alcalde, Josué Manance Couoh dejó una deuda de 200 mil pesos, no demostró en qué se gastó el recurso, tenemos que pagar este recurso porque de lo contrario no vamos a poder participar en los programas de Conagua”.