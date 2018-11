A propósito de “doctores”

Hace unos días, dos políticos panistas yucatecos presumieron en sus redes que fueron distinguidos “con el grado académico” de doctor honoris causa por un Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (Imele), que dice tener en su claustro doctoral a personalidades como el papa Francisco, al presidente de la República Árabe Saharaui (no reconocida como país por la ONU), Brahim Ghali, a ministros de la Suprema Corte de Justicia y varios gobernadores, entre ellos Carlos Joaquín González, de Quintana Roo.

En vista de que es un suceso hecho público por los mismos interesados (Raúl Paz Alonzo y Rosa Adriana Díaz Lizama) me parece importante hacer algunas precisiones:

1) El doctorado honoris causa no es un grado académico, sino una distinción honorífica que, según el reglamento para ser otorgado de varias universidades –entre ellas la Universidad de Guadalajara y la de Guanajuato- se confiere a personas que hayan destacado “en grado eminente” y con “méritos excepcionales” en cualquier ramo de las artes y las ciencias y por sus servicios a la humanidad. Esta distinción la dictamina un consejo que analiza las propuestas y uno de los requisitos es tener una trayectoria de al menos 25 años en tareas de excelencia y de “gran valor” en beneficio de la humanidad, así como libros y artículos o referencias periodísticas sobre sus trabajos.

2) El Imele, según la Secretaría de Educación Pública, no tiene reconocimiento de validez oficial para los servicios educativos que ofrece y que van desde bachillerato hasta posgrados, ni constancia alguna que acredite algún registro (la SEP ofreció investigar el caso, pero no se sabe qué haya resultado de su pesquisa sobre esta irregularidad). Al ser el doctorado honoris causa una distinción, precisa también, no implica “certificación alguna de un grado académico”.

3) Según el Imele, han recibido doctorados de la institución personalidades tan importantes como el boxeador Rodolfo, “La Chiquita”, González, el cómico Kiko (del Chavo del Ocho), el actor Eric del Castillo, así como varios diputados locales y federales y alcaldes. Se asegura que el pergamino y la medalla del doctorado cuestan entre 40 mil y 100 mil pesos… según el sapo.

Hasta aquí mi reporte.