MÉRIDA, Yuc.- Las buenas noticias para el béisbol yucateco siguen fluyendo, esta vez con cinco jovencitas que fueron convocadas para representar a México en el premundial femenil en República Dominicana y la incorporación del joven cachorro Luis "Wichi" García Tamayo a los Leones de Yucatán.

Las jóvenes Ana Fernanda y Ana Laura Morejón Rojas, Kelly Delgado Cabañas, Atala Gómez Solís y Karen López Cuxim, buscarán un lugar en la selección mexicana para jugar contra las selecciones de Puerto Rico, Argentina y Dominicana, en busca de un boleto para participar en el mundial femenil que se llevará a cabo en Viera, Florida, en agosto próximo.

Por su parte, "Wichi" García, de 20 años de edad, fue seleccionado del equipo Cachorros RM, subcampeón de la Liga Naxón Zapata, al destacar en las paradas cortas. El jovencito firmó con las fieras el pasado jueves y ahora ingresará a la Academia LMB, en Nuevo León, para continuar su preparación y buscar más adelante un sitio en el róster de Los Leones de Yucatán.

Oswaldo Morejón Martínez, precursor del béisbol femenil en Yucatán y convocado para ser couch del preseleccionado nacional, agradeció el apoyo del gobierno del estado y del diputado federal con licencia Jorge Carlos Ramírez Marín para hacer posible la participación de las cinco jugadoras en el premundial de Dominicana.

Kelly Delgado, Atala Gómez, Karen López y Ana Laura Morejón son pítchers, esta útima también jugadora de campo corto, y Ana Fernanda, cátcher, posiciones clave que les daría un lugar en en el seleccionado nacional.

En un encuentro con Ramírez Marín, para agradecerle su apoyo, el legislador con licencia las felicitó por el fruto de su esfuerzo y por esta oportunidad de oro para demostrar su talento, con la confianza en que harán un excelente papel.

"Van por una hazaña y recuerden que esto no es cuestión de suerte, sino del trabajo, la disciplina y el esfuerzo. Espero verles en un futuro en el Salón de la Fama", expresó Ramírez Marín.

Por otro lado, tras firmar con los Leones de Yucatán, "Wichi" García agradeció el apoyo de Ramírez Marín, impulsor de Cachorros RM, por su confianza en los jóvenes y por esta oportunidad que le permitió ser reclutado por el equipo de la Liga Mexicana.

"No lo podía creer, pero poco a poco me cae el 'veinte'. Muchas gracias al diputado, sé que tiene otros planes a futuro para seguir impulsando a los jóvenes y no solo en béisbol, sino en otros deportes, lo cual es algo muy bueno", expresó "Wichi", admirador de Los Leones y Los Yankees de Nueva York.

"Nosotros solo somos facilitadores para acercar las oportunidades y queremos que cuando éstas se den, no se dejen pasar. Eso es precisamente lo está haciendo 'Wichi', esta firma con Los Leones es fruto de su trabajo y el mérito es de él y su familia, nosotros solo ayudamos", subrayó el legislador con licencia, quien felicitó al joven parador corto.