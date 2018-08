Buscan 'meter en cintura' a agencias turísticas ilegales

Nalleli Calderón/Milenio Novedades

MÉRIDA.- A fin de disminuir la proliferación de agencias que trabajan en la informalidad, la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (Aprotuy) trabaja de manera constante para buscar el diálogo con sus representantes para que se establezcan de manera formal en el mercado.

El presidente de la agrupación, Armando Casares Espinosa, precisó que trabajan en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Turismo (Sectur), para que las empresas conozcan los beneficios de la formalidad.

“Lo que estamos buscando es un acercamiento para que realmente sientan que no hay nada mejor que trabajar en orden y en legalidad así como con un registro federal de turismo en el que se puedan proteger de muchas cosas”, explicó.

Aseguró que al ser prestadores y compradores de servicios a terceros existe siempre el riesgo, pero al trabajar en la formalidad hay seguros que dan protección ante cualquier situación que pudiera complicarse y que no dependa directamente de ellos.

“Al no estar legalmente constituidos como empresas, si quieres poner una demanda o hacer alguna gestión con la autoridad no se puede si no tienes acta constitutiva, RFC o no estás dado de alta en la cámara de comercio, en Aprotuy o en el registro nacional de turismo, por eso es importante establecerse de manera legal”, comentó.

En la actualidad, dijo que la asociación cuenta con 45 empresas promotoras de turismo, cada una de las cuales emplea de 5 a 10 personas. De ellas 100 están legalmente constituidas, pero se estima que en Mérida hay 150 que trabajan en la informalidad.

Se unen

Indicó que en los últimos seis meses, como resultado del diálogo y acercamiento, se logró que 10 nuevas empresas se afilien a la Aprotuy.

“No es un gran número lo que hemos logrado, pero esas 10 son empresas serias que no trabajaban en la informalidad por morosidad o cansancio, entonces ya fueron admitidos como socios nuestros y de eso se trata que cada vez seamos más los que trabajemos así para seguir creciendo”, puntualizó.

Pidió a los ciudadanos que antes de entrar en una agencia de servicios turísticos, se fijen que tengan a la vista su registro nacional de la Secretaría de Turismo y si no lo ven, que pregunten para que no sean objeto de fraude.

