MÉRIDA, Yuc.- El Instituto de Educación para los Adultos del Estado (Ieaey), a través de sus 13 coordinaciones de zona en la entidad, aplicará del 20 al 22 próximo, el examen diagnóstico de la primera Jornada Nacional de Acreditación del Módulo de la Palabra y Certificación de Primaria.

El objetivo es acercar los servicios educativos a la población de 15 años o más que no saben leer y escribir o aquellas que desean iniciar o concluir sus estudios de primaria a través de primaria.

Las sedes estarán ubicadas además de Mérida, en los municipios de Umán, Motul, Tizimín, Acanceh, Izamal, Ticul, Tekax, Valladolid y Tixkokob.

Durante los tres días se ofrecerán los servicios de acreditación quienes estén estudiando el módulo de “La Palabra” o que no tengan concluida la primaria, así como a los participantes que se registraron en el Programa Especial de Certificación (PEC) y que no presentaron o no acreditaron el examen de primaria.

Con base en datos obtenidos en la dependencia estatal, los requisitos de inscripción son acta de nacimiento, CURP, comprobante domiciliario, dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

El día del examen, los interesados deberán presentarse con una identificación oficial y su credencial del Ieaey, si son estudiantes activos.

Para mayores informes, pueden comunicarse al número gratuito 01-800-9-12-21-21 ó visitar la página de Facebook del instituto.